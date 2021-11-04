Антизомбі — випуск від 04.11.2021

Піар ціною сотні життів

Як у Росії неефективність вакцини для ОРДЛО визнали

Фейкове оточення та реальне посилення обстрілів

Чому Росія знову підпалює фронт?

І бандитська народна республіка

Аферисти, грабіжники та вбивці при владі в ОРДЛО

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 04.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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