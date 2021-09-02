Антизомбі — випуск від 02.09.2021

Крим їх, а не наш.

Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують

День шахтаря і ріки крові.

Обстріл Авдіївки і брехня бойовиків

І Афганські союзники Кремля.

Чому Росія легалізує терористів Талібану? — подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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