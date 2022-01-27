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Video: Позиція сили чи поза на літеру Р? Геополітичний провал Росії. Чим відповість Кремль? — Антизомбі, 27.01.2022

Росія хоче, щоб Україна БОЯЛАСЯ. НЕ лякайте, страх - доля слабаків НЕ лякайте Україну! Чому Росії так важливо вселити українцям страх захоплення Боятись не варто! ПУГАЛКИ Росії Україні по коліно У Росії чомусь вирішили що одним розчерком пера можуть вирішувати майбутнє цілих країн —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Позиція сили чи поза на літеру Р? Геополітичний провал Росії. Чим відповість Кремль? — Антизомбі, 27.01.2022
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Росія хоче, щоб Україна БОЯЛАСЯ. НЕ лякайте, страх – доля слабаків

НЕ лякайте Україну! Чому Росії так важливо вселити українцям страх захоплення

Боятись не варто! ПУГАЛКИ Росії Україні по коліно

У Росії чомусь вирішили що одним розчерком пера можуть вирішувати майбутнє цілих країн

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Позиція сили чи поза на літеру Р? Геополітичний провал Росії. Чим відповість Кремль? — Антизомбі, 27.01.2022 / 27.01.2022 21:01
27.01.2022 21:01

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