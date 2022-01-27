Позиція сили чи поза на літеру Р? Геополітичний провал Росії. Чим відповість Кремль? — Антизомбі, 27.01.2022

Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — Антизомбі, 13.01.2022

Пророцтва Ванги для Росії – що збулося і чого чекати росіянам у 2022 році — Антизомбі, 20.01.2022

Донбас хоче образити Україну, але не виходить – що ж так? — Антизомбі, 20.01.2022

Кадиров задумався про Україну – страшні загрози та плани захоплення — Антизомбі, 20.01.2022

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022

Чому Україна – найнебезпечніша країна у світі? — Антизомбі, 27.01.2022

ТОП жахливих новин від РЕН ТВ – Ванга в шоці — Антизомбі, 27.01.2022

Росія хоче, щоб Україна БОЯЛАСЯ. НЕ лякайте, страх – доля слабаків

НЕ лякайте Україну! Чому Росії так важливо вселити українцям страх захоплення

Боятись не варто! ПУГАЛКИ Росії Україні по коліно

У Росії чомусь вирішили що одним розчерком пера можуть вирішувати майбутнє цілих країн

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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