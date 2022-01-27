Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV

Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV

Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Россия хочет, чтобы Украина БОЯЛАСЬ. НЕ ПУГАЙТЕ, страх — удел слабаков

НЕ ПУГАЙТЕ Украину! Почему России так важно вселить украинцам страх ВТОРЖЕНИЯ

БОЯТСЯ не стоит! ПУГАЛКИ России Украине по колено

В России, почему-то решили что одним росчерком пера могут решать будущее целых стран

При этом наглый политический шантаж сопровождался весьма заметной информационной компанией.

Где из каждого утюга визжали о разговоре с НАТО с позиции силы.

Ведь и США и НАТО не то, чтобы не пошли на уступки Кремлю, но и напротив – максимально вежливо попросили Россию забирать манатки из Украины, Молдовы и Грузии.

Ведь как не крути, а мощнейшая информационная волна таки начала влиять на многих украинцев.

Люди переживают за, кто-то собирает тревожные чемоданчики. Кто-то истерит из-за отъезда членов семей западных посольств

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/