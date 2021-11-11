Гібридна атака на ЄС. Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України? — Антизомбі, 11.11.2021

Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021

Російська зброя не впоралася. Чому у Кремлі назвали фейком удар українського Байрактару — Антизомбі, 04.11.2021

Котел під Старомар’ївкою. Хто й навіщо розганяє фейки про оточення української армії? — Антизомбі, 04.11.2021

Бандитська народна республіка. Аферисти, грабіжники та вбивці при владі в ОРДЛО — Антизомбі, 11.11.2021

Варламов у стилі Кисельова оскандалився на повну через фільм про український Крим — Антизомбі, 11.11.2021

Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України?

Помста Європі від Росії та Білорусі за санкції – звідки взялися натовпи біженців

Білорусь та Росія гібридно мстять Європі за санкції натовпом біженців?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 11.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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