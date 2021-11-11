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Video: Гібридна атака на ЄС. Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України? — Антизомбі, 11.11.2021

Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України? Помста Європі від Росії та Білорусі за санкції - звідки взялися натовпи біженців Білорусь та Росія гібридно мстять Європі за санкції натовпом біженців? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Гібридна атака на ЄС. Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України? — Антизомбі, 11.11.2021
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Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України?

Помста Європі від Росії та Білорусі за санкції – звідки взялися натовпи біженців

Білорусь та Росія гібридно мстять Європі за санкції натовпом біженців?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Гібридна атака на ЄС. Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України? — Антизомбі, 11.11.2021 / 11.11.2021 20:58
11.11.2021 20:58

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