Гибридная атака на ЕС. Зачем Россия и Беларусь открывают новый фронт у границ Украины? — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

Зачем Россия и Беларусь открывают новый фронт у границ Украины?

Месть Европе от России и Белоруси за санкции — откуда взялись толпы беженцев

Беларусь и Россия гибридно мстят Европе за санкции толпами беженцев?

Наверное, все уже видели, облетевшие мир кадры, как огромная толпа, вроде как беженцев идет по территории Беларуси, чтобы штурмовать польскую границу.

А принимая во внимание то, что Беларусь продолжает с радостью принимать рейсы из Ирака и Сирии, думаем ни у кого нет сомнений, что ситуация будет лишь усугубляться.

Лукашенко вон и не скрывает, что настало время, так сказать, «гибридно мстить Европе за санкции»

Если учесть, что Беларусь — член ОДКБ, а Польша в НАТО – такая игра с огнем, может обернуться большими проблемами для всех.

Но и Москва и Минск продолжают подбрасывать дровишки в и без того полыхающий костер.

Это просто чудеса, но часть вроде как беженцев из Ирака удивительным образом говорят по-русски

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

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