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Video: ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну — Антизомбі, 09.12.2021

ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну Зізнавайтеся, збираєтесь піди в бордель? Ось у Росії впевнені, що так. Тут головне до російської зачистки встигнути виїхати. Адже якщо ви не знали, звичайно ж, не фашисти з РФ зібралися в Україні вичищати іржу. Іржа, це, зважаючи на все, всі ті десятки мільйонів людей, які сміють не любити країну сусіда по карті на букву Р і вважають її неадекватним агресором. Втім, щодо неадекватного агресора тут навіть вигадувати нічого не треба. У Росії ж самі визнають. Тобто у всьому світі на Новий рік люди своїм близьким бажатимуть здоров'я, добра, мирного неба над головою, щоб у дітей все виходило. А вони планують кайфувати від того, що їх нібито всі бояться. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну — Антизомбі, 09.12.2021
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ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну

Зізнавайтеся, збираєтесь піди в бордель?

Ось у Росії впевнені, що так.

Тут головне до російської зачистки встигнути виїхати.

Адже якщо ви не знали, звичайно ж, не фашисти з РФ зібралися в Україні вичищати іржу.

Іржа, це, зважаючи на все, всі ті десятки мільйонів людей, які сміють не любити країну сусіда по карті на букву Р і вважають її неадекватним агресором.

Втім, щодо неадекватного агресора тут навіть вигадувати нічого не треба. У Росії ж самі визнають.

Тобто у всьому світі на Новий рік люди своїм близьким бажатимуть здоров’я, добра, мирного неба над головою, щоб у дітей все виходило.

А вони планують кайфувати від того, що їх нібито всі бояться.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну — Антизомбі, 09.12.2021 / 09.12.2021 20:55
09.12.2021 20:55

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