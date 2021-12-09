ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Готовятся к войне? Или сказки о карателях на новый лад. Зачем Россия сознательно демонизирует украинцев? — Антизомби на ICTV

Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV

Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV

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Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину

Признавайтесь, собираетесь поди в бордель?

Вот в России уверены, что да.

Тут главное до российской зачистки успеть выехать.

Ведь если вы не знали, конечно же не фашисты из РФ собрались в Украине вычищать ржавчину.

Ржавчина, это, судя по всему, все те десятки миллионов людей, которые смеют не любить страну соседа по карте на букву Р и считают ее неадекватным агрессором.

Впрочем, насчет неадекватного агрессора здесь даже придумывать ничего не надо. В России это ж сами признают.

То есть, во всем мире на Новый год люди своим близким будут желать здоровья, добра, мирного неба над головой, чтобы у детей все получалось.

А ребятки вон планируют кайфовать от того что их якобы все боятся.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

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