seach
ICTV - Разом краще

Video: ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021: ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину Признавайтесь, собираетесь поди в бордель? Вот в России уверены, что да. Тут главное до российской зачистки успеть выехать. Ведь если вы не знали, конечно же не фашисты из РФ собрались в Украине вычищать ржавчину. Ржавчина, это, судя по всему, все те десятки миллионов людей, которые смеют не любить страну соседа по карте на букву Р и считают ее неадекватным агрессором. Впрочем, насчет неадекватного агрессора здесь даже придумывать ничего не надо.  В России это ж сами признают. То есть, во всем мире на Новый год люди своим близким будут желать здоровья, добра, мирного неба над головой, чтобы у детей все получалось. А ребятки вон планируют кайфовать от того что их якобы все боятся. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину

Признавайтесь, собираетесь поди в бордель?

Вот в России уверены, что да.

Тут главное до российской зачистки успеть выехать.

Ведь если вы не знали, конечно же не фашисты из РФ собрались в Украине вычищать ржавчину.

Ржавчина, это, судя по всему, все те десятки миллионов людей, которые смеют не любить страну соседа по карте на букву Р и считают ее неадекватным агрессором.

Впрочем, насчет неадекватного агрессора здесь даже придумывать ничего не надо.  В России это ж сами признают.

То есть, во всем мире на Новый год люди своим близким будут желать здоровья, добра, мирного неба над головой, чтобы у детей все получалось.

А ребятки вон планируют кайфовать от того что их якобы все боятся.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV / 09.12.2021 20:55
09.12.2021 20:55

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь