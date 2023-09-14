ICTV2 утримує лідерство телепереглядів: прем‘єра серіалу «Коп з минулого 2» очолила ТОП програм дня

ICTV2 вкотре став улюбленим каналом країни. За рейтингами телепереглядів, в новому сезоні українські глядачі обирають для себе національний канал і своєю довірою до улюблених передач і серіалів приносять лідерство каналу.

Вчора, 13 вересня, в ефірі ICTV2 відбулася ще одна потужна прем’єра осіннього сезону – детективний серіал «Коп з минулого 2». Нові серії другого сезону переглянули майже 600 тисяч глядачів, а ICTV2 став найкращим каналом дня.

Прем’єра отримала загальну частку перегляду 10,5% і 1-ше місце у телеслоті. Дві серії детективу опинилися у верхівці програм дня, а частка за аудиторією 18-54 становила 10,8% і 10,3% відповідно.

«Ми дякуємо нашим глядачам за довіру, продакшенам за якісний контент, а головне, українським Силам оборони – за можливість робити нові українські культурні продукти. Раді, що серія прем’єр сезону знайшла відображення у ефірному лідерстві”, – прокоментувала виконавча директорка ICTV, ICTV2 та Starlight Doc Анастасія Штейнгауз.

Нагадаємо, 1 вересня ICTV2 представив новий український телевізійний сезон. У найскладніші часи для нашої країни канал підготував серію улюблених українцями програм і продовжень серіалів, щоб додавати бойового настрою, надихати та повертати усмішки країні, яка щоденно бореться з підступним агресором.

Перші прем’єри каналу отримали беззаперечний успіх, а ICTV2 закріпив за собою стабільне лідерство серед каналів країни за комерційною аудиторією.

Дві прем‘єри «Дизель Шоу» з рекордними показниками стали найсильнішими у прайм-таймі перших пʼятниць вересня. Прем‘єрний випуск іронічно-гумористичної програми “Шкварка” про найпопулярніші народні жарти увійшов у ТОП 3 програм дня і зібрав аудиторію майже пів мільйона глядачів.

Коп з минулого 2 сезон 1 серія дивитись онлайн