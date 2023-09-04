Шкварка 2023 – 1 випуск від 04.09.2023

Не пропустіть прем’єру нового нового гумористичного шоу – дивіться онлайн Шкварка 2023 1 випуск від 04.09.2023 на ICTV.

У випуску ви побачите як друга армія третього світу робить тест драйв дивної техніки, на кшталт сина пральної машини і тостера «Уран 9» або високотехнологічного дрону «Добрыня». Щоправда ніякого зв’язку з руським богатирем він не має, бо виявився звичайним китайським квадрокоптером.

З тим, що російському сухпайку немає аналогів в світі не посперечаєшся. Дійсно, чого тільки варті сумнівного складу вибухові консерви… Дивіться більше недолугих інновацій в інформаційно-сатиричному тележурналі Шкварка 2023.