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Головна / Щопʼятниці на ICTV2: Дизель Шоу готує унікальний сезон премʼєр / 25.08.2023 14:27
25.08.2023 14:27
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Щопʼятниці на ICTV2: Дизель Шоу готує унікальний сезон премʼєр

Щопʼятниці на ICTV2: Дизель Шоу готує унікальний сезон премʼєр

З 1 вересня на каналі ICTV2 стартує премʼєрний сезон «Дизель шоу». Щопʼятниці в ефірі каналу виходитимуть нові випуски програми, що з 2020 року впевнено тримає звання найкращого гумористичного шоу країни, за рейтингами теледивлення. Сезон великих премʼєр представили у новому проморолику

Перша велика премʼєра сезону вийде 1 вересня о 19:00. Глядачам покажуть нові патріотичні, запальні, сімейні жарти, а також номери на актуальні теми сьогодення: покарання блогерів, що знімають роботу ППО, воєнкоми, що беруть хабарі, і чиновники, що крадуть гроші з оснащення бомбосховищ.

“Це буде унікальний сезон – щотижня премʼєра, аж до Нового року! Щопʼятниці на каналі ICTV 2 виходитиме абсолютно новий випуск «Дизель шоу». Я навіть трохи заздрю аудиторії цього каналу. Але першими наші номери, звичайно, побачать глядачі, які завітають на живі концерти колективу в Києві та інших містах України”, – відкриває таємницю шеф-редактор «Дизель Студії» Олесій Бланар

Так, з середини вересня «Дизель шоу» продовжує свій Всеукраїнський тур. Попереду 25 міст і майже 50 концертів. І це лише восени – на грудень планується спеціальний новорічний маршрут.

“Ми практично першими почали гастролювати містами України і зрозуміли, що гумор сьогодні дуже затребуваний. Немає значення – це виступ перед глядачами у концертній залі чи спеціалізований концерт у військовій частині – людям хочеться відволіктися від нашої реальності”, – наголошує креативний продюсер «Дизель шоу» Михайло Шинкаренко

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Щопʼятниці на ICTV2: Дизель Шоу готує унікальний сезон премʼєр / 3 фотографії

Так «Дизель шоу» своїми концертами тримає гумористичний фронт. А ще це дозволяє поповнювати рахунок Благодійної організації «Дизель фонд», куди актори вже більше року перераховують значну частину заробітку, рухаючись до наміченої цілі – 1 мільйон доларів на потреби ЗСУ. Кожного тижня, завдяки фонду, на фронт відправляються автівки, дрони, БПЛА, рації, амуніція, засоби захисту, ліки, засоби гігієни та різні смаколики.

Доєднуйтеся до перегляду щоп’ятниці о 19:00 на ютуб-каналах «Дизель Студіо» і телеканалі ICTV2.  

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Теги: ICTV2, Дизель шоу, новий сезон
25.08.2023 14:27

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