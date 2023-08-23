Серед своїх завдяки ЗСУ: ICTV2 презентує осінній сезон прем’єр

З 1 вересня телеканал ICTV2 запускає новий сезон. З подякою нашим захисникам і захисницям канал покаже серіальні новинки про українських героїв сьогодення, презентує продовження своїх рейтингових детективів та нові випуски українського зцілювального гумору від “Дизель Шоу”.

Завдяки ЗСУ сотні тисяч українців уже повертаються у рідні домівки, до близьких – у тилові міста, на звільнені території. Так само завдяки ЗСУ ICTV2 повертає улюблені проєкти у телевізійний ефір. Цієї осені на глядачів чекатимуть нові сезони найпопулярніших серіалів та програм, які надихатимуть українців жити, справлятися з життєвими викликами і разом йти до спільної мети – перемоги країни. Адже усе стає можливим, коли ти не сам, а разом зі своїми.

Головні зірки проєктів, що повертаються, зібралися у новому проморолику.

“Фактично ми показали світ нашого контенту, як те життя, за яке ми дякуємо ЗСУ. Це світ нашого омріяного життя, яке ми мали раніше і якого так потребуємо зараз. Коли ми можемо бути з друзями, рідними, серед своїх.

Цієї осені ми презентуємо не просто надихаючі прем‘єри з українськими героями. Ми зібрали найуспішніші проєкти каналу і підготували продовження історій, що вже довели свою міць. Це буде потужний сезон про героїзм, пригоди і дружбу, які запалять наш дух до перемоги ще сильніше”, – поділилась виконавча директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

Відтепер концепція “Серед своїх” не обмежується одним сезоном, а лягає в основу ідентичності: створений у час повномасштабної війни ICTV2 стає місцем, де без пафосу можна відчути єдність довкола простих та улюблених речей, героїв та історій – єдність серед своїх.

“Ми показали героїв не окремо, а в єдиній звʼязці. Тому що, дійсно, всі наші герої різні, але обʼєднуються довкола однакових цінностей – дружби, взаємодопомоги, гумору, котрий підтримує в складні моменти, пригод, можливості побути дітьми”, – каже керівниця ефірного промо Ангеліна Степаненко.

Які проєкти покажуть в ефірі ICTV2 восени?

Відкриє сезон продовження серіалу “Коп з минулого”, прем’єра якого восени 2020 року зробила проєкт найсильнішим україномовним іронічним детективом сезону. ICTV2 покаже 2 сезон серіалу, у якому головний герой у виконанні Дмитра Суржикова розслідуватиме справи з новим напарником і ще раз переконається, як цінно мати друга поруч у скрутний час.

У новій 4-серійці “Штурм” глядачі побачать карколомні операції спецрозділу СБУ. Також в ефір вийде патріотичний екшн «Доброволець», який 2020 року зібрав перед телеекранами 5 млн українців і здобув лідерство за переглядами серед чоловіків.

Восени даруватимуть сили й настрій глядачам нові випуски “Дизель Шоу” – найкращого гумористичного шоу країни з 2020-го року. Адже спільний сміх звучить сильніше, а гумор може побороти всі незгоди.

Підготували для глядачів і народний гумор щодо актуальних подій. Нова програма “Шкварка” стане дайджестом найпопулярніших мемів нашого часу, а ще – майданчиком для створення нових.

Вийдуть на екрани нові серії “Морської поліції. Чорноморськ” – першого україномовного іронічного екшн-детективу на воді. Прем’єра серіалу, що відбулася всередині лютого 2022 року, зібрала 4 млн глядачів біля екранів і завоювала лідерство у слоті серед чоловіків. Через повномасштабне вторгнення показ серіалу зупинили, та зараз завдяки зусиллям ЗСУ, які мужньо відстоюють наше право жити мирним життям, канал продовжить показ українського серіалу, щоб сповнити незламну націю наснаги від пригод на вільних просторах південного узбережжя України.

Доповнить показ лідерського сезону премʼєр найкращий продукт року каналу ICTV2 “Дільничний з ДВРЗ”, який потрапив у ТОП-5 серіалів 2023-го на українському телебаченні. Улюблені серії детективу повернуть нас у бурхливий район, де всі знають одне одного, а всі пригоди переживаються яскравіше.

Дивися улюблені проєкти з 1 вересня на телеканалі ICTV2, дякуй ЗСУ та будь серед своїх!