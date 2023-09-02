ICTV2 очолив рейтинг українських телеканалів у премʼєрний день осені: «Дизель Шоу» у ТОП програм дня

1 вересня на ICTV2 стартував великий сезон премʼєр, який одразу приніс першість телеканалу за рейтингами теледивлення. ICTV2 продемонстрував високі показники за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+), посівши перше місце серед українських каналів із часткою 8,29%.

У першу пʼятницю осені в ефірі каналу вийшов новий випуск найрейтинговішого гумористичного шоу країни «Дизель Шоу». Програма увірвалася в осінь 2023 беззаперечним лідером українських телепроєктів і вкотре довела свою першість.

Премʼєра увійшла в топ програм дня, а «Дизель Шоу» стало найуспішнішим проєктом теледивлення 1 вересня. Частка телеперегляду концерту о 20:20 сягнула позначки 12,1%*, а премʼєрного випуску о 19:00 – 12%*. Відтак, два випуски «Дизель Шоу» очолили рейтинг теледивлення.

«У найконкурентніший осінній сезон ICTV2 виборов лідерство серед усіх національних телеканалів. У свою першу премʼєрну осінь канал став кнопкою № 1 і цим довів свою потрібність аудиторії і правильність обраної місії.

Ми створюємо програми, які культивують гордість за націю, показують сильних героїв сьогодення, які готові підбадьорити, допомогти і своїм запалом вистояти попри все. Команда «Дизель Студіо» пише концерти, що підтримують оптимізм у кожному глядачеві, який натомість віддячує своєю довірою. Наш успішний старт цієї осені – це результат роботи великої команди, а головне, приклад того, що разом серед своїх ми найсильніші», – каже Анастасія Штейнгауз, керуюча директорка телеканалів ICTV, ICTV2 та Starlight Doc.

Нагадаємо, раніше ICTV2 презентував календар премʼєр вересня, де зібрав нагадування про важливі дати вересня і час премʼєрних випусків, що очікуються на каналі.