“Шкварка”: ICTV2 покаже незашкварний народний гумор у новому проєкті про меми війни

Гумор завжди був візитівкою українців, і війна підкреслила його терапевтичні властивості. З будь-якої події українці навчилися робити меми – висміювати ворога, підтримувати одне одного морально та наголошувати на заслугах наших захисників.

У новій іронічно-гумористичній програмі “Шкварка” ICTV2 зібрав найпопулярніші народні жарти від непереможних українців, щоб разом посміятися і дати відповідь ворогу вибухом гучного сміху. Прем’єру про найвідоміші меми нашого часу покажуть у перший понеділок осені – 4 вересня.

«Шкварка» стане доповненням суперуспішної лінійки брендових проєктів ICTV та ICTV2 – «Громадянська оборона» та «Антизомбі». На відміну від цих програм, які дають серйозну аналітику актуальних подій, фахово розвінчують пропаганду та пояснюють, як вона працює, – «Шкварка» до всього ще й допомагатиме глядачам спускати пару. Сьогодні, в часи великого емоційного навантаження, це потрібно кожному з нас, переконані творці проєкту.

“Ми у родині телеканалів ICTV та ICTV2 давно переконані, що гумор, здатність знайти смішне навіть у складній ситуації, інколи навіть посміятися з себе – це суперсила українців, яка і допомагає нам лупати будь-яку скелю. А як наші люди висміюють ворогів – це взагалі мистецтво.

Ви самі бачите, як швидко та у якій кількості в нас з‘являють меми, як реакція на ті чи інші резонансні події. Раніше таку функцію в українському суспільстві виконували картикартури. Тепер – це меми. Ми ж робитимемо телекарткатури – здебільшого на наших ворогів, їхнє суспільство, недоліки. Буквально їх «шкваритимемо»”, – розповідає генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV, ICTV та SLM.Doc Тетяна Гребенік.

У “Шкварці” говоритимуть про актуальні події у форматі сатири та гротеску. Розробляючи концепцію, команда надихалася старими сатиричними журналами «Перець» і «Шершень». Звідси і назва програми.

«Хотілося обрати красномовну та суто українську назву. Так народилася «Шкварка». Це дуже «українське слово», із українською душею – соковите та промовисте.

Саме таке, за яке ми усі любимо нашу мову. Це слово водночас багатогранне і тепле. У глядачів буде «і у серці шкварчати», коли ми говоритимемо про наших котиків, мужність українського народу», – додає Тетяна.

Програма виходитиме в ефірі ICTV2 щопонеділка о 21:00.