ICTV2 презентував календар премʼєр вересня

З 1 вересня на телеканалі ICTV2 стартує великий сезон премʼєр. До своєї першої премʼєрної осені канал підготував насичену серію нових проєктів та продовження рейтингових програм ICTV, щоб додати глядачам запалу пережити складний час. Документальні фільми про найбільші українські перемоги, детективні пригоди у новому сезоні серіалу “Коп з минулого”, зцілювальні жарти від “Дизель Шоу” та народні запальні меми у програмі “Шкварка” – кожен глядач знайде для себе щось і серед своїх сповниться жаги до життя.

Ефірні новинки глядачам представили у календарі, де зібрали нагадування про важливі дати вересня і час премʼєрних випусків, що очікуються на каналі.

Розгортає календар нових проєктів народний гумор від “дизелів”. 1 вересня о 19:00 покажуть новий випуск “Дизель Шоу”. Премʼєрні концерти від найрейтинговішого гумористичного шоу країни показуватимуть щопʼятниці.

У понеділок, 4 вересня, о 21:00 в ефірі вийде нове народне шоу з актуальними мемами сьогодення “Шкварка”.

7 вересня до Дня воєнної розвідки покажуть документальний фільм “Збиті льотчики росії”. Героїчні кадри про спецоперації воїнів Головного управління розвідки Міноборони вийдуть в ефір о 22:00.

В суботу, 9 вересня, Україна відзначатиме День українського кіно. До визначної події підготували премʼєрний показ фільму про кіношників на війні “Без права на дубль”(10:00) від команди “Факти тижня” на ICTV. Це перший документальний проєкт, представлений на найбільшому кінофестивалі країни – Одеському міжнародному кінофестивалі.

13 вересня о 20:00 стартує перша велика серіальна премʼєра осені – Коп з минулого 2. У другому сезоні іронічного дерективу герой Дмитра Суржикова з новим молодим напарником Андрієм Сироїдом буде шукати злочинців та виплутуватиметься із ще запальніших пригод.

Восени презентують документальні фільми проєкту “Хроніки люті” про найбільші українські перемоги у війні з російським агресором. 18 вересня о 20:00 в ефірі очікується перша велика премʼєра проєкту – фільм “Битва за острів Зміїний”, яка розповість про пілотів армійської авіації, відчайдушних воїнів, які звільняли острів від окупантів.

Як розробляли та втілювали операцію зі знищення ворожого флагмана, покажуть у ще одному документальному фільмі “Як потопили Москву” 25 вересня о 20:00.

Не пропустіть премʼєри ICTV2 та зустріньте осінь серед своїх!