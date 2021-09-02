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Video: Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021

Афганські союзники Кремля. Чому Росія легалізує терористів Талібану? Таліби кінець кінцем наведуть порядок і в КРЕМЛІ? Біженці рвонули з Афганістану до Росії? Розпростерті чи обійми Кремля Як в Афганістані без величі Росії не обійшлося. Як Росія з Афганістану евакуацію своїх громадян краще за всіх у світі провела —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021
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Афганські союзники Кремля. Чому Росія легалізує терористів Талібану?

Таліби кінець кінцем наведуть порядок і в КРЕМЛІ?

Біженці рвонули з Афганістану до Росії? Розпростерті чи обійми Кремля

Як в Афганістані без величі Росії не обійшлося.

Як Росія з Афганістану евакуацію своїх громадян краще за всіх у світі провела

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021 / 02.09.2021 21:58
02.09.2021 21:58

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