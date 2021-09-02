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Video: У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021

День шахтаря - криваве свято. нереальна сенсація Обстріл Авдіївки - бойовики БРЕШУТЬ, навіть не дивлячись в очі Чому ж українці не хочуть жити ТАК, як люди в ОРДЛО День шахтаря і ріки крові. Обстріл Авдіївки і брехня бойовиків —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021
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День шахтаря – криваве свято. нереальна сенсація

Обстріл Авдіївки – бойовики БРЕШУТЬ, навіть не дивлячись в очі

Чому ж українці не хочуть жити ТАК, як люди в ОРДЛО

День шахтаря і ріки крові. Обстріл Авдіївки і брехня бойовиків

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021 / 02.09.2021 22:05
02.09.2021 22:05

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