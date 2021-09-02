У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021

Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021

Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021

Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021

Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021

Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

День шахтаря – криваве свято. нереальна сенсація

Обстріл Авдіївки – бойовики БРЕШУТЬ, навіть не дивлячись в очі

Чому ж українці не хочуть жити ТАК, як люди в ОРДЛО

День шахтаря і ріки крові. Обстріл Авдіївки і брехня бойовиків

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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