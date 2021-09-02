Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021

Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021

Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021

Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021

Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021

У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

ІЛОВАЙСЬК – то про що не можна забувати.

Російські новини про Іловайську, які соромно дивитися.

Саме користуючись цим, пропагандисти переписують історію. Адже якщо ви подивіться російські новини про Іловайську зараз те, то почуєте багато вересків про велику перемогу.

Іловайський котел. Річниця, яку потрібно пам’ятати

Іловайськ. Це те про що боляче писати. Це те про що не можна забувати. Особливо в світлі того, що людська пам’ять має властивість затирати деталі

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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