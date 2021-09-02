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Video: Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021

ІЛОВАЙСЬК - то про що не можна забувати. Російські новини про Іловайську, які соромно дивитися. Саме користуючись цим, пропагандисти переписують історію. Адже якщо ви подивіться російські новини про Іловайську зараз те, то почуєте багато вересків про велику перемогу. Іловайський котел. Річниця, яку потрібно пам'ятати Іловайськ. Це те про що боляче писати. Це те про що не можна забувати. Особливо в світлі того, що людська пам'ять має властивість затирати деталі —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021
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ІЛОВАЙСЬК – то про що не можна забувати.

Російські новини про Іловайську, які соромно дивитися.

Саме користуючись цим, пропагандисти переписують історію. Адже якщо ви подивіться російські новини про Іловайську зараз те, то почуєте багато вересків про велику перемогу.

Іловайський котел. Річниця, яку потрібно пам’ятати

Іловайськ. Це те про що боляче писати. Це те про що не можна забувати. Особливо в світлі того, що людська пам’ять має властивість затирати деталі

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021 / 02.09.2021 21:48
02.09.2021 21:48

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