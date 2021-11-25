Скабєєва проти Азаренка. І ракетний удар по Києву. Чи варто довіряти загрозам зливних бачків? — Антизомбі, 25.11.2021

Варламов у стилі Кисельова оскандалився на повну через фільм про український Крим — Антизомбі, 11.11.2021

Мультизерновий колобок і цілюща горілка. Як у Росії свою кухню найкращою у світі визнали — Антизомбі, 18.11.2021

Лукашенко готується до війни? Навіщо Росія переганяє ракетні комплекси до Білорусі — Антизомбі, 18.11.2021

Від Пугачової до Моргенштерна. ЗАЦЬКОВАНІ зірки російської естради та кіно — Антизомбі, 18.11.2021

Голод, хаос та бійка за російські паспорти. Нові маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 25.11.2021

З аферистів до експертів. Таємниці головних зірок російських ток-шоу. Що Приховують Коротченко та Журавльов? — Антизомбі, 25.11.2021

Готуються до війни? Або казки про карателів на новий лад. Навіщо Росія свідомо демонізує українців? — Антизомбі, 25.11.2021

Штурм Києва та ракетний удар по Україні. Реальна загроза чи блеф Кремля?

Знищення України ракетами – як Олька ака зливний бачок погрозами розкидалася

У Кремлі за планом – знищення ВСЬОГО СВІТУ? Чи варто вірити погрозам

Знищене село на Донеччині. Горе сотень людей, яке не помітила Росія

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 25.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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