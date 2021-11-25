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Video: Скабєєва проти Азаренка. І ракетний удар по Києву. Чи варто довіряти загрозам зливних бачків? — Антизомбі, 25.11.2021

Штурм Києва та ракетний удар по Україні. Реальна загроза чи блеф Кремля? Знищення України ракетами - як Олька ака зливний бачок погрозами розкидалася У Кремлі за планом – знищення ВСЬОГО СВІТУ? Чи варто вірити погрозам Знищене село на Донеччині. Горе сотень людей, яке не помітила Росія —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 25.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Скабєєва проти Азаренка. І ракетний удар по Києву. Чи варто довіряти загрозам зливних бачків? — Антизомбі, 25.11.2021
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Штурм Києва та ракетний удар по Україні. Реальна загроза чи блеф Кремля?

Знищення України ракетами – як Олька ака зливний бачок погрозами розкидалася

У Кремлі за планом – знищення ВСЬОГО СВІТУ? Чи варто вірити погрозам

Знищене село на Донеччині. Горе сотень людей, яке не помітила Росія

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 25.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Скабєєва проти Азаренка. І ракетний удар по Києву. Чи варто довіряти загрозам зливних бачків? — Антизомбі, 25.11.2021 / 25.11.2021 21:07
25.11.2021 21:07

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