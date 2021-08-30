Прихована небезпека — Прем’єра на ICTV — випуск 1 — 30.08.2021

Дивіться онлайн у новому випуску програми Прихована небезпека від 30.08.2021:

Чому звичайні сварки на дорозі доходять до смертельних розборок?

Збоченці в інтернеті: як вберегти своїх дітей від мисливців за молодими тілами?

Чи захистять вас ваші вхідні двері? Ексклюзивне інтерв’ю справжнього домушника

– подробиці у новому випуску програми Прихована небезпека від 30.08.2021

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались.

Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини?

Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки на ICTV.

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20!