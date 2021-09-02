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Video: Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

Прийшла Росія і забрала ВСЕ, що погано лежало! Що кажуть ті, хто постраждав Відпочинок шахтарям не по кишені. Як з хорошого життя опуститися на дно харчового ланцюжка Росія  шахтарів більше не потребує. Як красиво принижувати - вона знає. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021
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Прийшла Росія і забрала ВСЕ, що погано лежало! Що кажуть ті, хто постраждав

Відпочинок шахтарям не по кишені. Як з хорошого життя опуститися на дно харчового ланцюжка

Росія  шахтарів більше не потребує. Як красиво принижувати – вона знає.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021 / 02.09.2021 22:12
02.09.2021 22:12

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