Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021

Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021

Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021

Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021

Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021

У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021

Прийшла Росія і забрала ВСЕ, що погано лежало! Що кажуть ті, хто постраждав

Відпочинок шахтарям не по кишені. Як з хорошого життя опуститися на дно харчового ланцюжка

Росія шахтарів більше не потребує. Як красиво принижувати – вона знає.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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