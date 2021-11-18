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Video: Холостяк із ЛНР та ганьба Пушиліна. Свіжі зальоти кремлівських маріонеток — Антизомбі, 11.11.2021

Головний холостяк в ОРДЛО більше не вільний - волохате серце головного героя зайняте Самородки Донбасу спливають пароплавами - найкращі приколи тижня Всю картоплю в Україні заборонили? Голодні роти з ОРДЛО хвилюються —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Холостяк із ЛНР та ганьба Пушиліна. Свіжі зальоти кремлівських маріонеток — Антизомбі, 11.11.2021
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Головний холостяк в ОРДЛО більше не вільний – волохате серце головного героя зайняте

Самородки Донбасу спливають пароплавами – найкращі приколи тижня

Всю картоплю в Україні заборонили? Голодні роти з ОРДЛО хвилюються

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Холостяк із ЛНР та ганьба Пушиліна. Свіжі зальоти кремлівських маріонеток — Антизомбі, 11.11.2021 / 18.11.2021 20:54
18.11.2021 20:54

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