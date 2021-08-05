Білорусь і Олімпіада 2020 – чому образився Лукашенко — Антизомбі, 05.08.2021

Вплив Росії у світі ПАДАЄ. Велику і духовну більше ніхто не боїться — Антизомбі, 29.07.2021

Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021

Якутія бажає звільнитися від гніту Росії – чого ж так? — Антизомбі, 29.07.2021

Якщо Донецьк тепер Лондон, то чи потрібно його захоплювати? Кращі маразми в ОРДЛО — Антизомбі, 29.07.2021

Як Кремль використовував Хресний хід в Києві в своїх мерзенних цілях — Антизомбі, 05.08.2021

Донбас впритул підійшов до нового етапу розвитку – все, чого ви не знали — Антизомбі, 05.08.2021

Блеф чи реальна загроза? Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі? — Антизомбі, 05.08.2021

Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021

ТОП скандалів Олімпіади 2020

Олімпіада – це перш за все позитивні емоції: перемоги, сльози спортсменів, домогосподарки біля телевізорів, які намагаються розібратися в тонкощах тієї ж греко-римської боротьби.

Спортсмени розглядають великі старти як варіант втекти з клітки, де тебе в будь-який момент можуть принизити і навіть закинути в буцегарні просто за невдало підібрані слова.

Скелети Олімпіади 2020 року – вся правда

Підводні камені Олімпіади 2020

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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