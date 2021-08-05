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Video: Білорусь і Олімпіада 2020 – чому образився Лукашенко — Антизомбі, 05.08.2021

ТОП скандалів Олімпіади 2020 Олімпіада - це перш за все позитивні емоції: перемоги, сльози спортсменів, домогосподарки біля телевізорів, які намагаються розібратися в тонкощах тієї ж греко-римської боротьби. Спортсмени розглядають великі старти як варіант втекти з клітки, де тебе в будь-який момент можуть принизити і навіть закинути в буцегарні просто за невдало підібрані слова. Скелети Олімпіади 2020 року - вся правда Підводні камені Олімпіади 2020 —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Білорусь і Олімпіада 2020 – чому образився Лукашенко — Антизомбі, 05.08.2021
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ТОП скандалів Олімпіади 2020

Олімпіада – це перш за все позитивні емоції: перемоги, сльози спортсменів, домогосподарки біля телевізорів, які намагаються розібратися в тонкощах тієї ж греко-римської боротьби.

Спортсмени розглядають великі старти як варіант втекти з клітки, де тебе в будь-який момент можуть принизити і навіть закинути в буцегарні просто за невдало підібрані слова.

Скелети Олімпіади 2020 року – вся правда

Підводні камені Олімпіади 2020

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Білорусь і Олімпіада 2020 – чому образився Лукашенко — Антизомбі, 05.08.2021 / 05.08.2021 20:20
05.08.2021 20:20

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