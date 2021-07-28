«Той, хто біжить по лезу» на ICTV: чому варто подивитись культову франшизу?

Цієї неділі о 21:30 телеканал відправить глядачів в антиутопічний світ майбутнього і покаже культовий фільм Рідлі Скотта «Той, хто біжить по лезу» та відразу сиквел Дені Вільнова «Той, хто біжить по лезу 2049». Чому вам варто забути про всі інші справи на вечір та обов’язково зануритись у всесвіт андроїдів-реплікантів разом з ICTV – розповідаємо просто зараз в нашому матеріалі.

«Той, хто біжить по лезу» (1982) – проект, який зазнав невдачі і одночасно світової слави

1982 рік. У світ виходить науково-фантастичний нуар Рідлі Скотта «Той, хто біжить по лезу», знятий за мотивами роману «Чи мріють андроїди про електричних овець» (1968) Філіпа К. Діка. У фільмі показано світ 2019 року, де людство після руйнівної війни та занедбаної екології виживає за допомогою андроїдів-реплікантів. Ззовні вони абсолютно не відрізняються від людей, проте служать їм як раби і можуть прожити не довше 4-х років. Такі обставини приводять до того, що група небезпечних реплікантів втікає з космічної колонії на Землю. Тепер поліцейський Рік Декард (Гаррісон Форд) повинен їх відслідкувати та знищити.

Стрічка відразу провалилась в прокаті: лише 36 мільйонів доларів прибутку при бюджеті в 28 мільйонів. Не оцінили цю роботу й професійні критики. Проблема полягала в тому, що настільки вражаюче бачення майбутнього та нуарна візуальна складова була зрозуміла максимально вузькому колу людей. Проте через декілька років фільм здобув заслужену славу і став еталоном в жанрі фантастики.

Все змінилося, коли в 1992 році Рідлі Скотт випустив режисерську версію з іншим фіналом та без закадрового голосу. Ця версія була визнана найкращим фантастичним фільмом в історії кінематографу за версією британської газети «The Guardian».

Загалом з 1992 по 2007 рік вийшло декілька версій, які увесь час підігрівали інтерес публіки, адже вони по-різному розкривали персонажів, суперечили одна одній і давали нове бачення фіналу історії. Через це між шанувальниками проходили постійні суперечки на тему: Рік Декард – реплікант чи людина?

Масштабний культурний вплив

У 80-х стрічка Рідлі Скотта стала справжнім проривом в науковій фантастиці і задала високу планку для візуальних ефектів. Вічний дощ, мряка, розруха, неспішний спосіб життя в місті з літаючими машинами створили нову картинку майбутнього в кінематографі. Такий стиль став популярним в 90-х і отримав назву «кіберпанк», а в 1982 році творці фантастичного нуару «Той, хто біжить по лезу» навіть не підозрювали, що фільм дав початок новому жанру і буде надихати багатьох режисерів, сценаристів та письменників на створення власних всесвітів.

Наприклад, в 1983 році письменник-фантаст Вільям Гібсон видав роман «Нейромант», який вважається канонічним зразком кіберпанку. Також палкими прихильниками фільму є режисер Гільєрмо дель Торо («Хеллбой», «Тихоокеанський рубіж», «Форма води») та Френк Дарабонт («Втеча із Шоушенка», «Зелена миля»).

У 1993 році «Той, хто біжить по лезу» був відібраний для збереження в «Національному реєстрі фільмів» США та визнаний «культурно, історично та естетично знаковим».

«Той, хто біжить по лезу 2049» – ідеальне продовження оригінальної історії

В 2017 році виходить сиквел «Той, хто біжить по лезу 2049», який теж провалився в прокаті, однак взяв дві премії «Оскар» за «кращі візуальні ефекти» та «кращу операторську роботу». Нагороди більше ніж заслужені, адже бюджет в 168 мільйонів доларів дозволив режисеру Дені Вільньову не обмежувати себе ні в чому і створити просто вражаючу візуальну складову. Красиві пейзажі цього фільму введуть в екстаз навіть найбільш примхливого кіномана.

Крім того, режисеру вдалося філігранно прокласти місток між фільмом Рідлі Скотта: до оригіналу відсилають герої з минулого, окремі елементи міста, мотиви саундтреків. Та незважаючи на ці елементи, «Той, хто біжить по лезу 2049» – абсолютно інший фільм з авторським почерком Вільньова.

У стрічці зображено майбутнє 2049 року. За цей період екологічна криза всієї планети досягла апогею: дика природа повністю знищена, а людство виживає лише завдяки генно модифікованій їжі від компанії Wallace, яка, до речі, випускає нове покоління реплікантів. Вони тепер настільки слухняні, що деякі з них працюють у поліції. Серед них і головний герой сиквелу – поліцейський реплікант Ка (Райан Гослінг), який полює на реплікантів Нексус 8 аж поки одного разу не стикається з тим, що кардинально змінює його світосприйняття…

Акторський склад

Окремої уваги заслуговує акторський склад франшизи. В оригінальному фільмі головна роль Ріка Декарда дісталась Гаррісону Форду, який на той момент вже був відомий завдяки персонажу Гану Соло «Зоряні війни» та фільму «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега» (1981). Репліканта Роя зіграв Рутгер Хауер («Леді-Яструб», «Десяте королівство»). Актор вважав цю роль головною у своїй кар’єрі, а знаменитий монолог «Сльози під дощем», який згодом розлетівся на цитати – це акторська імпровізація Хауера. «Той, хто біжить по лезу» – одна із перших кіноробіт для акторки Деріл Ганни, яка згодом стане популярною завдяки ролі Еллі Драйвер («Вбити Білла»).

Головного персонажа сиквелу зіграв Райан Гослінг («Щоденник пам’яті», «Ла-Ла Ленд»). Цікаво, що Дені Вільньов бачив на роль поліцейського-репліканта Ка тільки Гослінга і нікого іншого. Зірковий склад доповнили: Джаред Лето в ролі Ніандера Уоллеса, актор та екс-реслер Дейв Батіста, кубино-іспанська акторка Ана де Армас та інші.

«Той, хто біжить по лезу 2049: пріквели» – детальніше про події, які відбулись у всесвіті людей та реплікантів до 2049 року

Про головні події, які трапилися між двома частинами, можна подивитися в короткометражках, випущених спеціально до прем’єри «Той, хто біжить по лезу 2049». Дві із них зняв Люк Скотт (син Рідлі Скотта), а третю в стилі аніме – Сініт’іро Ватанабе. Там ви дізнаєтесь про повстання реплікантів після подій першої частини, заборону на виробництво андроїдів, а також чому це виробництво, все-таки, продовжилось.

Подивитися їх ви можете просто зараз – переходьте за посиланням.

«Той, хто біжить по лезу» (1982) дивіться в ефірі ICTV вже цієї неділі, 1 серпня, о 21:30. «Той, хто біжить по лезу 2049» дивіться о 23:50!

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