Страх, параноя, напруга та пришвидшене серцебиття – саме такі відчуття та емоції проживає глядач під час перегляду однієї із найпопулярніших хоррор-франшиз світу під назвою «Пункт призначення». Вражаючий ефект підсилює і той факт, що «Пункт призначення» не можна назвати типовим фільмом жахів, оскільки вбивцю тут неможливо побачити.

Коли дивитися фільми на ICTV2 та що потрібно знати про знамениту хоррор-франшизу перед переглядом – читайте просто зараз в нашому матеріалі.

Головний герой Алекс збирається на екскурсію в Париж разом з усім класом, проте через погане передчуття покидає літак і вмовляє декількох друзів зробити це разом з ним. Як виявилось, страх був небезпідставним, адже незабаром літак вибухає. Саме так починається перший в однойменній серії фільм жахів про надзвичайні та містичні випадки смертей. Здавалося б, цей вибух став звичайною випадковістю, а підліткам просто пощастило врятуватися через паніку головного героя. Проте це зовсім не так. З цього моменту жахіття в житті кожного персонажа лише розпочинається. Пасажири, які вижили починають помирати один за одним і Алекс розуміє, що смерть не обдуриш. Саме на неможливості перемогти смерть і будується структура фільму «Пункт призначення» та ще його 4-х сиквелів.

А поклав старт цій моторошній кіноепопеї реальний трагічний випадок, внаслідок якого загинуло 230 людей. 17 липня 1996 року в аеропорту Нью-Йорку вибухнув літак Boeing 747-131, який мав приземлитися в Парижі. Причиною вибуху стало замикання проводки в паливному баці. На основі цієї історії був написаний сценарій для одного з епізодів «Секретних матеріалів», проте творець легендарного серіалу Кріс Картер вирішив не брати його в роботу. Натомість за реалізацію ідеї взялися Глен Морган та Джеймс Вонг, які в 2000 році випустили на великі екрани «Пункт призначення».

Бюджет фільму склав 23 мільйони доларів, проте в прокаті йому вдалося заробити понад 100 мільйонів. Також хоррор зібрав декілька номінацій та нагород за акторську гру, роботу оператора та навіть отримав премію «Сатурн» за «кращий фільм жахів».

Такий успіх запустив франшизу, яка на сьогоднішній день складається з 5-ти фільмів, випущених кінокомпаніями New Line Cinema і Warner Bros: «Пункт призначення» (2000), «Пункт призначення-2» (2003), «Пункт призначення-3» (2006), «Пункт призначення-4» (2009), «Пункт призначення-5» (2011). Також в США вийшла однойменна серія книг та серія коміксів «Пункт призначення: Весняний відрив».

У січні 2022 року стало відомо, що режисер Джон Воттс («Людина-павук: Додому шляху нема») зніматиме шостий фільм франшизі для НВО Мах.

Декілька моторошно-містичних фактів про культову серію жахів:

Майже у кожному фільмі вступна катастрофа знята за реальними мотивами. «Пункт призначення-2» показує масштабну аварію, яка дійсно трапилась у 2002 році на автостраді у Джорджії. Тоді через густий туман зіштовхнулося 125 автомобілів. Четверта частина відправляє до автоперегонів «24 години Ле-Мана», коли в 1955 році просто під час перегонів загинуло 80 глядачів і ще 100 отримали поранення. В «Пункті призначення-5» руйнується міст, який забирає десятки життів. Ця сцена знята теж за реальним випадком, коли в 1940 році у штаті Вашингтон обвалився Такомський міст.

В сценах фільму «Пункт призначення», де героям загрожує небезпека – звучить популярна пісня 70-х «Rocky Mountain High» Джона Денвера. Автори фільму не випадково вибрали саме її. Джон Денвер трагічно загинув в авіакатасрофі за три роки до виходу фільму.

У персонажів страждає праве око у всіх частинах франшизи, крім першої.

«Пункт призначення-3» запам’ятався однією з найбільш моторошних сцен смерті в солярії. Вона була придумана на основі американської легенди про наречену, яка таким способом загинула перед своїм весіллям.

Франшиза має своє містичне число – 180. В першій частині годинник біля ліжка головного героя починає показувати замість 1:00 – 1:80. Навіть фільм планували спочатку випустити з назвою «Рейс 180». В другій частині на початку є оголошення про ремонтні роботи на найближчі 180 футів: в третій – на одному із плакатів в парку атракціонів намальовано число 180; в четвертому – номер трибуни на гоночній трасі, а в п’ятому – назва компанії, яка проводить тімбілдінги «180 Corporate Consulting».

В 2013 році при загадкових обставинах помер Девід Річард Елліс – режисер другої та четвертої частин франшизи «Пункт призначення». Його тіло знайшли в номері готелю, а причину смерті не змогли назвати ні друзі, ні поліція.



Коли дивитися на ICTV2 ?

«Пункт призначення» – вівторок, 29 серпня, 22:00; четвер, 31 серпня, 16:30.

«Пункт призначення-2» – середа, 30 серпня, 22:00.

«Пункт призначення-3» – четвер, 31 серпня, 21:50.