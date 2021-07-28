«Бегущий по лезвию» на ICTV: почему стоит посмотреть культовую франшизу?

В это воскресенье в 21:30 телеканал отправит зрителей в антиутопический мир будущего и покажет культовый фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и сразу сиквел Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Почему вам стоит забыть обо всех остальных делах на вечер и обязательно окунуться во вселенную андроидов-репликантов вместе с ICTV — рассказываем прямо сейчас в нашем материале.

«Бегущий по лезвию» (1982) — проект, который потерпел неудачу и одновременно мировую славу

1982 год. В свет выходит научно-фантастический нуар Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», снятый по мотивам романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968) Филипа К. Дика. В фильме показано мир 2019 года, где человечество после разрушительной войны и заброшенной экологии выживает с помощью андроидов-репликантов. Внешне они совершенно не отличаются от людей, но служат им как рабы и могут прожить не более 4-х лет. Такие обстоятельства приводят к тому, что группа опасных репликантов убегает из космической колонии на Землю. Теперь полицейский Рик Декард (Харрисон Форд) должен их отследить и уничтожить.

Лента сразу провалилась в прокате: только 36 миллионов долларов прибыли при бюджете в 28 миллионов. Не оценили эту работу и профессиональные критики. Проблема заключалась в том, что столь впечатляющее видение будущего и нуарная визуальная составляющая была понятна максимально узкому кругу людей. Однако через несколько лет фильм получил заслуженную славу и стал эталоном в жанре фантастики.

Все изменилось, когда в 1992 году Ридли Скотт выпустил режиссерскую версию с другим финалом и без закадрового голоса. Эта версия была признана лучшим фантастическим фильмом в истории кинематографа по версии британской газеты «The Guardian».

Всего с 1992 по 2007 год вышло несколько версий, которые все время подогревали интерес публики, ведь они по-разному раскрывали персонажей, противоречили друг другу и давали новое видение финала истории. Из-за этого между поклонниками проходили постоянные споры на тему: Рик Декард — репликант или человек?

Масштабное культурное влияние

В 80-х лента Ридли Скотта стала настоящим прорывом в научной фантастике и задала высокую планку для визуальных эффектов. Вечный дождь, туман, разруха, неспешный образ жизни в городе с летающими машинами создали новую картинку будущего в кинематографе. Такой стиль стал популярным в 90-х и получил название «киберпанк», а в 1982 году создатели фантастического нуара «Бегущий по лезвию» даже не подозревали, что фильм дал начало новому жанру и будет вдохновлять многих режиссеров, сценаристов и писателей на создание собственных вселенных.

Например, в 1983 году писатель-фантаст Уильям Гибсон издал роман «Нейромант», который считается каноническим образцом киберпанка. Также горячими поклонниками фильма являются режиссер Гильермо дель Торо («Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж», «Форма воды») и Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»).

В 1993 году «Бегущий по лезвию» был отобран для сохранения в «Национальном реестре фильмов» США и признан «культурно, исторически и эстетически знаковым».

«Бегущий по лезвию 2049» — идеальное продолжение оригинальной истории

В 2017 году выходит сиквел «Бегущий по лезвию 2049», который тоже провалился в прокате, однако взял две премии «Оскар» за «лучшие визуальные эффекты» и «лучшую операторскую работу». Награды более чем заслуженные, ведь бюджет в 168 миллионов долларов позволил режиссеру Дени Вильневу не ограничивать себя ни в чем и создать поразительную визуальную составляющую. Красивые пейзажи этого фильма введут в экстаз даже самого капризного киномана.

Кроме того, режиссеру удалось филигранно проложить мостик между фильмом Ридли Скотта: к оригиналу отсылают герои из прошлого, отдельные элементы города, мотивы саундтреков. Но несмотря на эти элементы, «Бегущий по лезвию 2049» — совершенно другой фильм с авторским почерком Вильнева.

В фильме изображено будущее 2049. За этот период экологический кризис всей планеты достиг апогея: дикая природа полностью уничтожена, а человечество выживает только благодаря генно модифицированной пищи от компании Wallace, которая, кстати, выпускает новое поколение репликантов. Они теперь настолько послушны, что некоторые из них работают в полиции. Среди них и главный герой сиквела — полицейский репликант Ка (Райан Гослинг), который охотится на репликантов Нексус 8 пока однажды не сталкивается с тем, что кардинально меняет его мировоззрение …

Актерский состав

Отдельного внимания заслуживает актерский состав франшизы. В оригинальном фильме главная роль Рика Декарда досталась Харрисону Форду, который на тот момент уже был известен благодаря персонажу Гану Соло «Звездные войны» и фильму «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981). Репликанта Роя сыграл Рутгер Хауэр ( «Леди-Ястреб», «Десятое королевство»). Актер считал эту роль главной в своей карьере, а знаменитый монолог «Слезы под дождем», который впоследствии разлетелся на цитаты — это актерская импровизация Хауэра. «Бегущий по лезвию» — одна из первых киноработ для актрисы Дэрил Ханны, которая впоследствии станет популярной благодаря роли Элли Драйвер ( «Убить Билла»).

Главного персонажа сиквела сыграл Райан Гослинг («Дневник памяти», «Ла-ла Лэнд»). Интересно, что Дени Вильнев видел на роль полицейского-репликанта Ка только Гослинга и никого другого. Звездный состав дополнили: Джаред Лето в роли Ниандера Уоллеса, актер и экс-рестлер Дэйв Батиста, кубино-испанская актриса Ана де Армас и другие.

«Бегущий по лезвию 2049: Приквелы» — подробнее о событиях, которые произошли во вселенной людей и репликантов до 2049 года

О главных событиях, произошедших между двумя частями, можно посмотреть в короткометражках, выпущенных специально к премьере «Бегущий по лезвию 2049». Две из них снял Люк Скотт (сын Ридли Скотта), а третью в стиле аниме — Синитъиро Ватанабе. Там вы узнаете о восстании репликантов после событий первой части, запрет на производство андроидов, а также почему это производство, все-таки, продолжилось.

Посмотреть их вы можете прямо сейчас — переходите по ссылке.

«Бегущий по лезвию» (1982) смотрите в эфире ICTV уже в это воскресенье, 1 августа, в 21:30. «Бегущий по лезвию 2049» смотрите в 23:50!

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