«Тремтіння землі»: на ICTV стартує показ серії фільмів про гігантських хробаків-убивць

31 рік тому в світ вийшов фантастичний трилер «Тремтіння землі», який поклав початок цілій серії фільмів та став новим витком фантастики в історії кінематографу, створивши унікальний «грабоїдний всесвіт». Вже цього тижня можна буде подивитися 5 фільмів легендарної франшизи на ICTV.

Як народилась ідея.

З’явилася ідея фільму ще в далеких 70-х роках, коли майбутній сценарист С. Вілсон працював на базі воєнно-морського флоту. Одного дня він сів відпочити на камінь та уявив, як довелося б злазити з нього якби під землею бігали якісь страшні створіння. Вілсон моментально записав цю ідею і забув про неї на наступні 15 років.

Спочатку він назвав таку істоту «landshark», тобто «сухопутна акула». Згодом вони трансформувалися в грабоїдів – багатометрових м’ясоїдних хробаків, які пересуваються під землею на швидкості в декілька десятків кілометрів.

Під час навчання в Каліфорнійському університеті Вілсон познайомився з майбутнім режисером фільму Роном Андервудом та сценаристом Брентом Меддоком, які вже тоді створювали спільні проекти. Один із таких проектів підтримав Стівен Спілберг та допоміг друзям протягнути 15-річну ідею про підземних монстрів на студію Universal.

Тоді керівництво не надто зацікавилось проектом, адже створення подібних істот вимагало серйозних витрат. Проте коли сценарій потрапив до рук Гейл Енн Херд (на той момент дружина Джеймса Кемерона та продюсер стрічок «Термінатор» 1984, «Чужі» 1986 ), сценарій отримав шанс на життя. Їй вдалося переконати студію в тому, що фільм вдасться і на це не потрібно витрачати десятки мільйонів.

Успіх прийшов моментально, незважаючи на те, що в потенціал стрічки ніхто не вірив. Комедійний фільм жахів сподобався глядачам, отримав позитивні відгуки від критиків, а також хороші касові збори та 4 номінації на премію «Сатурн». Це безперечно надихнуло творців на роботу над продовженням.

Всі частини.

«Тремтіння землі» (1990) розповідає історію появи монстрів-хробаків, які живуть під землею і здатні знищувати цілі міста. З ними бореться купка сміливців з маленького поселення Перфекшн, в Неваді.

Оскільки бюджет фільму не дозволяв залучити знаменитих зірок, в головних ролях знялися забуті, на той момент, актори Голлівуду: Кевін Бейкон, Фред Ворд, Майкл Гросс.

В 1996 році уже знайома нам компанія – С. Вілсон, Рон Андервуд та Брент Меддок випускають продовження під назвою «Тремтіння землі-2: Повторний удар», за сюжетом якого гігантські хробаки-грабоїди повернулися, щоб знищити усе живе на планеті. Ерл Бассет знову протистоятиме небезпечним ворогам, проте цього разу вже за кругленьку суму.

В третій частині «Тремтіння землі: Повернення у Перфекшен» (2001) події відбуваються через 11 років після подій першого фільму. За цей час хробаки стали ще більш небезпечними і тепер навчилися літати. Проте це не лякає сміливого вояку Берта Гаммера, який вже встиг запастися цілим арсеналом необхідної зброї проти монстрів.

В 2003 році виходить серіал «Тремтіння», події якого починаються відразу після подій третього фільму франшизи. Тому його краще не дивитися окремо від попередніх фільмів. Раніше вже було дві спроби запустити серіал про боротьбу Гаммера та братів Ерла і Вела проти дивних створінь, але успішною стала третя спроба за сприяння телеканалу Syfy Universal.

Ще через рік творці представили приквел «Тремтіння-4: Легенда повертається» (2004), знятий в жанрі вестерну. Фільм переносить в далеке 18 століття та знайомить нас з Хайремом Гаммером – прадідом славнозвісного мисливця на грабоїдів – Берта Гаммера.

Після цього франшиза взяла паузу на наступні 10 років і за цей період зазнала серйозних змін. С. Уілсон і Брент Меддок вирішили покинути проект, коли зрозуміли, що повного контролю над новою стрічкою їм ніхто не дасть. Постановником став Дон Майкл Пон. Нова частина «Тремтіння землі-5: Кровна спорідненість» (2015) продовжує історію фільму «Тремтіння землі-3». Гігантські хробаки-людожери знову повернулись, проте значно розширили локацію. Тепер їх помітили в Південній Африці і хто ж як не досвідчений Берт Гаммер зможе їх зупинити.

Невдовзі виходить 6-ий фільм франшизи «Тремтіння землі-6: Холодний день в пеклі» (2018), де головні герої борються з грабоїдами в Канаді, а в 2020 році відбулася прем’єра останнього на сьогоднішній день фільму про всесвіт моторошних хробаків – «Тремтіння землі-7: Острів крикуна». Цього разу постарілий Берт Гаммер відправляється на далекий острів воювати з хробаками, які перетворилися в крикунів.

До речі, Майкл Гросс в ролі Берта Гаммера та Хайрема Гаммера («Тремтіння землі-4») – це єдиний актор франшизи, який знімався у всіх її частинах.

Коли дивитися фільми на ICTV.

«Тремтіння землі» – понеділок, 20:10;

«Тремтіння землі-3: Повернення у Перфекшен» – вівторок, 16:35;

«Тремтіння землі-4: Легенда починається» – середа, 16:35;

«Тремтіння землі-5» – четвер, 16:40;

«Тремтіння землі-6» – п’ятниця, 16:45.

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