Вечір оскароносних прем’єр: «Богемна рапсодія» та «Одного разу в… Голлівуді» на ICTV

Цієї неділі ICTV покаже атмосферні оскароносні фільми, зняті за мотивами реальних історій про людей, які залишили вагомий слід у світовій культурі. Так, о 22:40 відбудеться телепрем’єра найуспішнішого музичного байопіку в історії кіно про культовий гурт «Queen» та його легендарного соліста Фредді Меркьюрі. Після чого на глядачів чекає фільм від Квентіна Тарантіно, який перенесе в кінематограф та культуру Голлівуду 60-х років, а ще розповість про один із найбільш дивних та гучних злочинів XX століття.

Детальніше про фільми – далі в нашому матеріалі.

Американо-британська біографічна драма «Богемна рапсодія» режисера Брайана Сінгера розповідає про становлення гурту, їхню творчість та шлях до успіху, стосунки всередині колективу та навіть про скандальне особисте життя Фредді Меркьюрі. Стрічка охоплює період 1970-1985 років аж до тріумфального виступу «Queen» на концерті Live Aid.

Головна роль дісталась актору єгипетського походження Рамі Малеку, який до цього був відомий завдяки серіалу «Містер Робот». Американська академія кіномистецтва високо оцінила талант молодого актора і за роль Фредді Меркьюрі Рамі Малек отримав «Оскар» у 2019 році. Робота в цьому фільмі стала знаковою для актора не лише в професійній діяльності, а й в особистому житті. Саме тут, на знімальному майданчику, він зустрів своє кохання Люсі Бойнтон, яка виконала роль Мері Остін – дружини Фредді Меркьюрі.

Також найпрестижнішу нагороду стрічка отримала за кращий звук, монтаж та звуковий монтаж. «Богемна рапсодія» мала шанс стати і найкращим фільмом, проте цю номінацію виборола «Зелена книга» Пітера Фареллі.

Фільму вдалося забрати не лише декілька престижних статуеток, а й чималу суму в світовому прокаті: при бюджеті в 52 мільйони «Богемна рапсодія» заробила більше 900 мільйонів доларів. Ці факти, дозволяють назвати його найбільш успішним біографічним фільмом в історії кіно.

Приємним бонусом для шанувальників «Queen» стало й те, що у фільмі використаний оригінальний вокал Фредді. Офіційний саундтрек фільму містить кілька хітів гурту та 11 раніше не опублікованих записів.

Не пропустіть прем’єру біографічної драми «Богемна рапсодія» в неділю, 6 червня, о 22:40 в ефірі ICTV.

Після закінчення «Богемної рапсодії» не поспішайте вимикати телеканал, оскільки на вас чекає дев’ятий фільм Квентіна Тарантіно під назвою «Одного разу в…Голлівуді», де частково вигаданий сюжет переплітається з реальною історією.

Події відбуваються в 1969 році в Лос-Анджелесі. Це кінець ери безтурботних хіпі та занепад так званого «золотого віку» Голлівуду. Проникнутись духом того часу та подивитися на кінематограф Голлівуду ми можемо очима головного героя Ріка Далтона (Леонардо ді Капріо) – колишній зірці вестернів, який тепер намагається знову знайти своє місце під сонцем. Поруч з Ріком завжди знаходиться незмінний дублер, а також його водій та помічник Кліфф Бут (Бред Пітт).

В той же час по сусідству з Далтоном починає жити молода успішна подружня пара: акторка Шерон Тейт (Марго Роббі) – красива, харизматична та справжнє уособлення «нового» Голлівуду, а також її чоловік Роман Поланскі – талановитий режисер. Та, на жаль, їм не довго судилося насолоджуватися щасливим життям. В ніч на 9 серпня 1969 року, поки Поланскі не було вдома, жорстоко вбито вагітну Шерон Тейт, її 3-х друзів та випадкового перехожого. До злочину причетна так звана «Сім’я» Чарльза Менсона – компанія хіпі, які стали на шлях радикального анархізму.

Ця подія сколихнула країну не лише надзвичайною жорстокістю, а й незрозумілими мотивами. Вбивство Шерон Тейт стало одним із найгучніших та найвідоміших злочинів 20 століття, зруйнувало репутацію руху хіпі і уявлення про 60-ті як про світлий, оптимістичний період.

Видання «The Hollywood Reporter» назвало фільм «любовним листом Тарантіно Голлівуду 60-х років». До стрічки навіть не було створено жодного саундтреку, а вся використана музика написана до 1969 року.

Похвалило видання режисера і за підбір акторів. Крім вищезгаданого зіркового складу, тут з’являється Аль Пачіно, Тімоті Оліфант, Брюс Дерн, Дакота Феннінг та Люк Перрі, який не дожив до прем’єри всього 5 місяців.

Ця любов відповіла Квентіну Тарантіно взаємністю у вигляді позитивних відгуків від критиків та глядачів, а також престижними нагородами. Фільм отримав 10 номінацій на «Оскар» та 2 перемоги за кращу роботу художника та кращу роль другого плану (Бред Пітт).

Дивіться прем’єру «Одного разу в…Голлівуді» в неділю, 6 червня, о 01:20 в ефірі ICTV.

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