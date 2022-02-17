seach
ICTV - Разом краще

Video: Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022: Неприкрытая сексуальная озабоченность - осторожно, просмотр заряжен на перевозбуждение Ярко выраженные сексуальные девиации российской пропаганды - о сокровенном не трезвонят Люди у экранов будут сидеть и кивать. Мол, да, точно. Дело говоришь. Развращает Америка Россиюшку… А у нее же свой, особый путь. И знаете, здесь мы, пожалуй, согласимся. Действительно особый. Ведь когда ты сначала предлагаешь насиловать женщину, только потому что она чуток по-другому думает, чем в МИД РФ, а потом включаешь режим святоши - это реально особый, уникальный путь. Вот только конец этого пути не всегда может быть хорошим для всех этих чудесных самородков. Впрочем, они сами все отлично понимают. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Неприкрытая сексуальная озабоченность — осторожно, просмотр заряжен на перевозбуждение

Ярко выраженные сексуальные девиации российской пропаганды — о сокровенном не трезвонят

Люди у экранов будут сидеть и кивать. Мол, да, точно.

Дело говоришь. Развращает Америка Россиюшку… А у нее же свой, особый путь.

И знаете, здесь мы, пожалуй, согласимся.

Действительно особый. Ведь когда ты сначала предлагаешь насиловать женщину, только потому что она чуток по-другому думает, чем в МИД РФ, а потом включаешь режим святоши — это реально особый, уникальный путь.

Вот только конец этого пути не всегда может быть хорошим для всех этих чудесных самородков.

Впрочем, они сами все отлично понимают.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV / 17.02.2022 21:08
17.02.2022 21:08

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь