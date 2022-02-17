Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Эротические фантазии в прямом эфире! О чем мечтают и чем дышат в ОРДЛО прямо сейчас — Антизомби на ICTV

Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV

График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Неприкрытая сексуальная озабоченность — осторожно, просмотр заряжен на перевозбуждение

Ярко выраженные сексуальные девиации российской пропаганды — о сокровенном не трезвонят

Люди у экранов будут сидеть и кивать. Мол, да, точно.

Дело говоришь. Развращает Америка Россиюшку… А у нее же свой, особый путь.

И знаете, здесь мы, пожалуй, согласимся.

Действительно особый. Ведь когда ты сначала предлагаешь насиловать женщину, только потому что она чуток по-другому думает, чем в МИД РФ, а потом включаешь режим святоши — это реально особый, уникальный путь.

Вот только конец этого пути не всегда может быть хорошим для всех этих чудесных самородков.

Впрочем, они сами все отлично понимают.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

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