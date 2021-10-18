Video: Прихована небезпека — выпуск 8 — 18.10.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 18.10.2021:
Секреты краж от цыган и тайные техники их гипноза.
Опасности, которые жду ваших детей на новых детских площадках.
Наши ошибки пользования лифтом
- подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 18.10.2021
Поразительные факты, долгое время замалчивались.
Опасность, о которой мы даже не подозревали - подстерегает нас на каждом шагу.
Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?
Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.
Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!