ICTV вітає з Новим 2020 роком!

Друзі, наші дорогі телеглядачі та інтернет-користувачі, канал ICTV вітає з Новим 2020-м роком та від усього серця бажає вам затишку, миру, любові і добра!

2019-й рік було сповнено безліччю важливих подій, нехай вони назавжди лишаться в наших серцях і пам’яті лише приємними спогадами. І нехай усе, що ми планували зробити цього року і з різних причин не встигли – зробимо о новому! Хай 2020-й рік буде роком здобутків, любові та радостей, сімейного тепла і миру в наших родинах і в нашій країні, адже всі ми знаємо – разом краще!

Цей рік став справді історичним для нашого телеканалу – вперше ICTV став каналом №1 в країні за результатами другого півріччя, а відразу кілька наших програм встановили власні рекорди. Друзі, дякуємо вам за такі результати, таку любов та відданість нашому каналу та нашим проектам.

2020-го року ми будемо розважати і вражати вас прем’єрами нових та вже легендарних проектів: комедійний серіал “Дільничий з ДВРЗ”, масштабна пригодницька комедія “Козаки. Абсолютно брехлива історія”, нові серії культового “Пса” та “На трьох”, нові концерти “Дизель Шоу” та багато абсолютно нових програм та серіалів!

Ми будемо інформувати вас: “Факти” та “Надзвичайні новини”, оновлені “Факти тижня. 100 хвилин”, “Свобода слова” та програми нашого слоту 20:20 – “Гражданская оборона”, “Секретний фронт” та “Антизомбі”.

Ми розважатимемо вас найкращими фільмами, а для того, аби в новому році ви дивилися усі програми та кіно на ICTV у найвищій якості, ми потурбувалися про перехід на мовлення в HD. Якщо ви дивитеся нас по супутнику – не забудьте підключитися правильно, аби у новому році і далі залишатися з ICTV.

Команда ICTV щиро дякує за те, що провели минулий рік разом із нами. Залишаймося разом і надалі!

З Новим роком!

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