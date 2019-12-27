Гороскоп 2020 від ICTV: Що чекає на знаки зодіаку в рік Білого Металевого Щура

За східним календарем, символом 2020 буде Білий Металевий Щур. Які ж сюрпризи піднесе господар прийдешнього року – читайте в гороскопі, який спеціально для вас підготувала редакція сайту ICTV.UA.

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Абсолютно зірковий час чекає на представників цього знаку зодіаку в рік Білого Металевого Щура!

Завдяки вродженій наполегливості, ви нарешті зможете реалізувати раніше задумані проекти. Гороскоп обіцяє безліч цікавих зустрічей та вигідних пропозицій, а також стрімке просування по кар’єрній драбині. Проте зірки радять в 2020 році більше, ніж зазвичай, приділяти часу самовдосконаленню і тоді омріяний успіх не забариться.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Рік Щура принесе багатьом Тельцям фінансову стабільність та кардинальні зміни в житті.

Зокрема, ви можете змінити місце проживання та рід діяльності. Можлива цікава пропозиція роботи за кордоном. Тельцям навіть не потрібно робити активних рухів в напрямку до цих змін, а варто просто розслабитись, довіритись обставинам і пливти за течією. В момент, коли кардинальні зміни з’являться у вашому житті – приймайте рішення швидко, не відкладаючи їх на потім.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

В 2020 удача на стороні Близнюків, тому це ідеальний час для того, щоб почати здійснювати всі ті амбітні плани, на які раніше не вистачало сміливості.

Це рік нових надій та крутих можливостей для покращення життя, але вам потрібно бути більш активними. Покиньте нарешті свою зону комфорту, будьте відкритими для нового, опиняйтесь в епіцентрі всіх подій і пам’ятайте, що удача любить сміливих!

РАК (22 червня – 22 липня)

Для Раків перші місяці 2020 року будуть непростими. Багато чого буде залежати від того, чи вмієте ви зберігати спокій незалежно від обставин, які складаються.

Намагайтеся сприймати деякі життєві ситуації з гумором та не реагувати на все надто емоційно. Тим паче сприятливий період для вас розпочнеться вже з кінця весни. З другої половини року на багатьох раків чекає нове місце роботи чи підвищення на попередній, кардинальні зміни іміджу, або ремонт в квартирі, адже вам неодмінно захочеться рішуче оновитись після непростого початку 2020.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)

На Левів чекає багатообіцяючий рік, адже завдяки приливу енергії вони зможуть проявити себе в багатьох творчих напрямках та отримати підвищення на роботі.

Серед сотень справ у вас абсолютно не вистачатиме часу на розваги та особисте життя, але цього року ви нарешті навчитесь розставляти пріоритети і складати графік так, щоб встигати все. Напруга спаде ближче до осені, а доля подарує шанс втілити в життя ідею, яка принесе хороший прибуток.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Рік Білого Металевого Щура не принесе Дівам якихось значних досягнень чи кардинальних змін.

Але не поспішайте засмучуватись, адже вам вдасться витягнути чимало користі із життєвих перешкод. Зокрема, навчитесь по-новому дивитись на ситуації і знаходити такі рішення проблем, які повернуть будь-яку ситуацію на вашу користь. А ще станете абсолютно готовими до всіх змін, якщо зможете зберігати емоційний спокій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

В рік Земляної Свині Терези дуже плідно працювали, тому Білий Металевий Щур вирішив зробити сюрприз та підготував для них відносно лінивий період аж до осені.

Намагайтесь використати цей час для себе: займіться зовнішністю, доглядом за собою, інтер’єром в квартирі, облаштуванням затишного робочого місця. А ще краще – відправляйтесь в подорож, оскільки вам терміново необхідно зарядитись яскравими емоціями.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 листопада)

В 2020 році Скорпіон часто буде конфліктувати з оточуючими, адже він не любить прислухатись до чиїхось порад, окрім своїх власних.

Хоча з іншої сторони безпринципність та амбіції – це ті риси характеру, які допоможуть вам досягнути небувалих кар’єрних висот та збільшити дохід. Зірки радять все-таки не забувати про інших в процесі гонитви за успіхом і пам’ятати приказку: «Грошей мало – не біда, як є друзів череда»!

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

На відміну від минулого року, в Стрільця є чудові шанси зробити величезний крок у своєму розвитку, оскільки Білий Металевий Щур дуже любить працьовитих людей.

Аби якнайшвидше досягнути усіх цілей, вам необхідно продумати чіткий план та просто повірити у свої сили. Звісно, буде багато і непередбачуваних ситуацій та Стрільці завдяки власній кмітливості швидко знайдуть вихід.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

Здається, новорічні свята пройдуть повз Козерогів, адже цей знак зодіаку змотивований та заряджений на роботу вже із перших хвилин 2020.

І це дуже правильно, оскільки зима для вас найбільш вдалий період. Протягом всього року ви будете плідно працювати, планувати справи, нові проекти та постійно опинятись в центрі уваги. Головне – навчіться швидко забувати невдачі, рухайтесь вперед, не озираючись і ловіть свою фортуну.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 20 лютого)

Білий Металевий Щур підготував Водоліям насичений, але складний рік.

Вам доведеться докладати чимало зусиль, аби досягти успіхів в 2020, але намагайтесь не панікувати та спокійно відноситись до проблем. Ставте нові цілі, вірте в свої сили, незважаючи ні на що! На вас чекає багато корисних життєвих уроків та яскравих вражень, якщо націлите енергію на підвищення професійного рівня та розширення кола знайомств.

РИБИ (21 лютого – 20 березня)

Для Риб 2020 рік стане знаковим! У вашому житті відбудуться події, які закладуть міцну основу для щасливого майбутнього.

Це рік, коли ви виростете професійно, максимально розкриєте творчий потенціал та навіть суттєво монетизуєте своє хобі! Дійте рішуче та швидко, адже все, що ви зробите в 2020 – впливатиме на успіхи наступних років!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.