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Головна / 2019 – історичний рік для ICTV / 27.12.2019 12:31
27.12.2019 12:31
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2019 – історичний рік для ICTV

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2019 – це рік історичних рекордів та великих перемог для ICTV. Канал посів перше місце за результатами 2-го півріччя, утримав 2-гу позицію та наростив 7% порівняно з 2018-м за підсумками року серед ТОП-6 українських телеканалів за основними аудиторіями 18-54 (міста 50 тис.+). А улюблені глядачами проекти ICTV – «Надзвичайні новини», «Ранок у Великому Місті», «Факти тижня», «Дизель Шоу» – здобули рекордні долі з часу свого заснування!

Загалом 2019 рік приніс телеканалу ICTV чимало досягнень:

Програма «Надзвичайні новини» побила власні рекорди, здобувши найвищу долю за всю історію – 10.8. Це на 11% більше, ніж минулого року.

Улюблена ранкова інформаційно-розважальна програма українців «Ранок у Великому Місті» щорічно показує приріст долі і в 2019 отримала нові рекордні показники: найвища доля за всю історію – 12 (+15% порівняно з 2018).

Головне політичне шоу України «Свобода слова» побило рекорд за останні 5 років: Доля – 6.4 (+28% порівняно з 2018).

«Факти тижня. 100 хвилин» теж продемонструвала рекорди телеперегляду. Підсумковий тижневик здобув долю 11.8, що на 6% більше, ніж в минулому році.

Прем’єрні випуски найкращого гумористичного шоу країни «Дизель Шоу» здобули долю 16.5 і це теж найкращий показник в історії проекту!

2019 року високі показники демонстрували легендарні «Факти» та інформаційно-аналітичні програми, у першу чергу «Гражданская оборона».

Успіху телеканалу ICTV в 2019 році сприяли і високі показники серіалів:

Навесні канал запустив успішний серіал «Танк», доля якого становить 20.5, а охоплення 6.6 мільйонів телеглядачів. А 8 серій 5-го сезону вже легендарного детективного серіалу «Пес» – зібрав долю 15,9 та охопив 9.7 мільйонів глядачів.

Окрім цього канал презентував ще 10 нових крутих серіалів:

Контакт: доля – 11.6;  8.7 млн. глядачів

Перевірка на міцність: доля – 11.4; 6.5 млн. глядачів

– Кіборги: доля – 11.4;   5 млн. глядачів

Юрчишини: доля – 10.7; 7.5 млн. глядачів

Схованки: доля – 10.4; 4,4 млн. глядачів

Вижити за будь-яку ціну: доля – 9.8; 9.4 млн. глядачів

В полоні у перевертня: доля – 9.5;  6.7 млн. глядачів

Розтин покаже: доля – 9.2;16 млн. глядачів

На трьох 6 сезон: доля – 9; 11 млн. глядачів

Фантом: більше 11 млн. глядачів в перед-праймі

В 2020 році телеканал ICTV також готує безліч крутих прем’єр: ще більше гумору від «Дизель Шоу», продовження 5-го сезону улюбленого детективного серіалу країни «Пес», прем’єру комедійних детективів «Дільничний з ДВРЗ» та «Закляті друзі», перший в Україні комедійний екшн-серіал про козаків «Козаки. Абсолютно брехлива історія» та багато інших цікавих проектів. Залишайтесь з нами в новому році – Разом Краще!

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Теги: рекорди ICTV
27.12.2019 12:31
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