Любовний гороскоп на 2020 рік від ICTV

Хто зустріне своє щастя в новому році? Яким знакам зодіаку зірки радять вступати в шлюб та створювати сім’ю? Та кому слід бути готовим до випробувань в особистому житті? Читайте в любовному гороскопі на 2020 рік від ICTV.

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Білий Металевий Щур підготував для вас яскравий рік в сфері особистих відносин, адже нарешті вдасться знайти людину, про яку так довго мріяли. Ви вже й не сподівались зустріти свій ідеал і навіть думали, що його не існує, проте 2020 рік доведе протилежне. В сімейних представників знаку спостерігається гармонія сімейного життя та стабільність відносин. Та не забувайте частіше прислухатись до думки коханої людини, аби не зіпсувати цю ідилію.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Тельці в новому році просто нарозхват! Через величезну кількість шанувальників буде дуже важко зробити вибір на користь когось одного. А дехто з вас і взагалі ризикує лишитись популярним, але самотнім. Тельці у стосунках приділяють надто мало уваги другій половинці, тому відправте на другий план всі інші турботи і присвятіть час найдорожчій людині.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

Для Близнюків прийшов час нарешті подивитись в очі власним страхам. Будьте більш ініціативними та рішучими, не бійтесь йти на зближення, зробіть серйозний крок! Якщо ви вже довго в стосунках або задумувались над одруженням – не відтягуйте далі, адже 2020 рік стане щасливим для народження повноцінної сім’ї.

РАК (22 червня – 22 липня)

Самотні Раки ще не встигли відійти від розчарувань попередніх років, тому не до кінця впевнені в тому чи хочуть нових стосунків. Зірки радять не засмучуватись і терпляче чекати свою половинку. Це значно краще, аніж бути з ким-небудь. Сімейні ж, нарешті зможуть подолати всі недомовленості та віднайти компроміс.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)

Леви як завжди не матимуть відбою від прихильників. Проте не фліртуйте з усіма відразу, тому що можете наразити себе на небезпеку! Вибирайте серед шанувальників когось одного і намагайтесь дізнатись про людину якомога більше інформації перед тим, як починати спілкування. Левам, які давно в стосунках – варто задуматись про весілля, адже шлюб укладений в рік Білого Металевого Щура принесе парі омріяну гармонію.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Символ прийдешнього року радить Дівам уникати зв’язків за розрахунком. Ваше особисте життя буде щасливим та гармонійним у 2020 році, якщо поринете у стосунки, що базуються на щирих почуттях. В багатьох Дів можуть виникати конфлікти із батьками своєї половинки. Краще не з’ясовуйте стосунки, а зведіть з ними спілкування до мінімуму на певний період.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам, які знаходяться в пошуках другої половинки – потрібно звернути увагу на людей, які постійно поруч. Не малюйте ідеали, будьте реалістичними в своїх очікуваннях і ви побачите, що справжнє кохання було так близько. Всім, хто вже у відносинах варто проявляти менше ревнощів, контролювати емоції і навчитись слухати. Пам’ятайте, що гармонійне сімейне життя потребує зусиль від обох сторін.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам заважає надмірна емоційність не лише в кар’єрі, а й в особистому житті. Ви можете легко образити свого партнера чи відлякати потенційну другу половинку. Цього року буде складно будувати стосунки не лише з протилежною статтю, а й взагалі знайомитись із людьми. Проте ваше життя може змінитися вмить, якщо почнете працювати над цією емоційністю.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Білий Металевий Щур обіцяє Стрільцям доленосні зміни в новому році. Самотні представники знаку знайдуть того, з ким захочуть вступити в шлюб, а сімейні задумаються над поповненням. Загалом 2020 рік принесе ту довгоочікувану гармонію, про яку ви так мріяли, а постійні побутові суперечки нарешті відійдуть в минуле.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

В 2020 році несподівано в житті козерогів почнуть з’являтися колишні, але краще уникати з ними зустрічей, адже нічого хорошого це не принесе. Сімейним козерогам зірки радять не контролювати партнера, давати йому більше особистого простору. Розслабтесь та отримуйте насолоду від стосунків. Живіть тут і зараз!

ВОДОЛІЙ (21 січня – 20 лютого)

Перша половина 2020 року запам’ятається Водоліям бурхливими романами! Проте під кінець літа вам набридне так часто змінювати партнерів і захочеться визначеності. Як тільки відчуєте, що прийшов момент зосередитись на комусь одному – доля неодмінно подарує вам людину, з якою будете готові до серйозних стосунків на всі 100%.

РИБИ (21 лютого – 20 березня)

В рік Білого Металевого Щура Риби будуть чарівними та харизматичними як ніколи, тому легко до себе приковуватимуть погляди протилежної статі! Проте зірки радять не відкривати душу всім підряд, аби потім не розчаровуватись в людях. Сімейним Рибам потрібно більше проводити часу з коханою людиною: почати працювати над спільним проектом, записатись разом в спортзал, або поїхати на вихідні за місто лише вдвох!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.