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Главная / ICTV поздравляет с Новым 2020 годом! / 31.12.2019 18:01
31.12.2019 18:01
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ICTV поздравляет с Новым 2020 годом!

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Друзья, наши дорогие телезрители и интернет-пользователи, канал ICTV поздравляет с Новым 2020-м годом и от всего сердца желает вам уюта, мира, любви и добра!

2019-й год были наполнены множеством важных событий, пусть они навсегда останутся в наших сердцах и памяти только приятными воспоминаниями. И пусть все, что мы планировали сделать в этом году и по разным причинам не успели – сделаем в новом! Пусть 2020-й год будет годом достижений, любви и радостей, тепла и мира в наших семьях и в нашей стране, ведь все мы знаем – вместе лучше!

Этот год стал поистине историческим для нашего канала – впервые ICTV стал каналом №1 в стране по результатам второго полугодия, а сразу несколько наших программ установили свои рекорды. Друзья, спасибо вам за такие результаты, такую любовь и преданность нашему каналу и нашим проектам.

2020-го года мы будем развлекать и удивлять вас премьерами новых и уже легендарных проектов: комедийный сериал “Участковый с ДВРЗ”, масштабная приключенческая комедия “Козаки. Абсолютно брехлива історія”, новые серии культового “Пса” и “На троих”, новые концерты “Дизель Шоу” и много совершенно новых программ и сериалов!

Мы будем информировать вас: “Факты” и “Чрезвычайные новости”, “Свобода слова”, обновленные “Факты недели. 100 минут” и программы нашего слота 20:20 – “Гражданская оборона”, “Секретный фронт” и “Антизомби”.

Мы будем развлекать вас лучшими фильмами, а для того, чтобы вы смотрели в новом году все программы и кино на ICTV в высоком качестве, мы позаботились о переходе на вещание в HD. Если вы смотрите нас по спутнику – не забудьте подключиться правильно, чтобы в новом году и дальше оставаться с ICTV.

Команда ICTV искренне благодарит за то, что провели прошлый год вместе с нами. Останемся вместе и в дальнейшем!

С Новым годом!

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31.12.2019 18:01
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