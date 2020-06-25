Весіллю бути: ведуча ICTV виходить заміж у Франції

Вже цієї суботи, 27 червня, ведуча програми «Факти» на ICTV Інна Шевченко виходить заміж. Її обранцем став французький режисер. Весільна церемонія відбудеться в Провансі. Розділять радість з парою лише свідки і найближчі члени родини нареченого. А гучне свято Інна та Лоран планують організувати на річницю весілля.

Всесвітня пандемія розлучила їх на 3 довгих місяці. Кожного дня пара розмовляла по телефону годинами і робила все задля того, аби нарешті зустрітися. Про те, що з’явилася можливість відлетіти до Франції, Шевченко дізналась за 4 дні до рейсу. Все завдяки допомозі сестри Лорана і Французькому посольству в Україні.

«Я зараз тут з Лораном неймовірно щаслива! За весь цей час, коли ми були не разом я ще більше зрозуміла на скільки сильно я його кохаю! Мені більше нічого й не треба – тільки він поруч. Єдине, переймаюся, що мої батьки не можуть приїхати через пандемію. Але ми знайшли вихід – будемо транслювати церемонію їм наживо», – розповідає Інна.

Українська телеведуча та французький режисер познайомилися у 2016 році. Їх спілкування зав’язалося у месенджерах, а історія кохання вже розцвіла у французькому Руссійоні. Пропозицію руки та серця обранець ведучої зробив майже два роки тому у Венеції на її день народження. Весілля мало відбутися ще 6 червня, однак карантин вніс свої корективи.

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