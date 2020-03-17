ЯК ПРОХОДИТЬ КАРАНТИН У ФРАНЦІЇ: ІННА ШЕВЧЕНКО ДАЛА ЕКСКЛЮЗИВНІ КОМЕНТАРІ ЩОДО КОРОНАВІРУСУ

Ведуча Фактів ICTV Інна Шевченко встигла до закриття кордонів повернутся з Франції в Україну. Дібратися до аеропорту їй було не легко, адже влада частково перекрила метро. Довелося добиратися на таксі, однак перевізники, навіть попри підвищеним попит, не підняли тариф.

Інна Шевченко також розповіла, що французи не перевіряють температуру тіла на кордоні, тільки по прильоту в Україну їй зробили відповідний скринінг.

Франція наразі перебуває у схожому становищі з Україною: все зачинено, окрім продуктовим крамниць та аптек. Французи порозгрібали з полиць рис, макарони і яйця. Туалетний папір теж в дефіциті.

Ведуча Фактів також поділилася інформацією щодо муніципальних виборів, які відбулися 15 березня: «Майже половина французів саботувала ці вибори. Явка була усього 55%. Парижани надали перевагу активному відпочинку на свіжому повітрі. У такий спосіб вони проігнорували і карантин, і саму владу», – зазначила ведуча ICTV.

А на своїй сторінці в Instagram Шевченко оприлюднила допис, у якому розкрила нову ексклюзивну інформацію щодо коронавірусу: французькі медики зробили висновки, що ліки на основі ібупрофену тільки ускладнюють перебіг COVID-19.

Наразі ведуча ICTV підтримала флешмоб #залишайсявдома і перебуває на 14-денному карантині, задля збереження здоров’я оточуючих.

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