Як боротися з прокрастинацією на карантині: 8 дієвих порад від Інни Шевченко

Зібралося багато важливих справ, але ви й далі бездумно гортаєте стрічку в соцмережі? Відкладаєте все на завтра, але до справ знову не доходять руки? Такий знайомий для багатьох людей стан називається прокрастинацією. А в період карантину прокрастинація взагалі загострилась у кожного другого. Як припинити відкладати все на потім? Знає ведуча «Фактів» Інна Шевченко та ділиться найбільш дієвими порадами.

1. Прописати на папері ваші цілі і поставити завдання кожного дня робити до них хоч півкроку.

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2. Скласти графік на кожен день. Система необхідна – всі важливі справи і відкриття відбувалися системно.

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3. Починати день з найважливіших справ. Менш важливі делегувати іншим. І не відволікатись на побутову роботу.

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4. Діяти з думкою: я тільки спробую. І давати собі право на помилку. Адже ніхто наперед не знає, як все може обернутися. І часто в майбутньому ми розуміємо, що те, що колись вважали помилкою навпаки змінило ситуацію на краще.

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5. Дивитися фільми та читати книжки про лідерів. Жінкам про жінок, чоловікам про чоловіків. Дуже мотивує.

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6. Також енергією заряджають різноманітні тренінги. Чіткої схеми та розуміння, як діяти у вашій справі від них чекати не варто, а от мотивацію можна отримати.

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7. Займатися фізичною активністю кожного дня. Чим завгодно – бігати, грати в бадмінтон, гуляти, тощо. Адже сидіння вдома знижує розумову діяльність та креативність, а спорт допомагає пожвавити процеси.

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8. І наостанок: якщо втомлюєтесь від виконання якоїсь справи, спробуйте переключатись на інші види діяльності, але бажано все одно пов’язані з вашою метою. Наприклад, я створюю свій сайт для бренду, а коли втомлююсь йду прасувати речі, які щойно надійшли з фабрики!

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