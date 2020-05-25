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Головна / Як боротися з прокрастинацією на карантині: 8 дієвих порад від Інни Шевченко / 25.05.2020 13:58
25.05.2020 13:58
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Як боротися з прокрастинацією на карантині: 8 дієвих порад від Інни Шевченко


Зібралося багато важливих справ, але ви й далі бездумно гортаєте стрічку в соцмережі? Відкладаєте все на завтра, але до справ знову не доходять руки? Такий знайомий для багатьох людей стан називається прокрастинацією. А в період карантину прокрастинація взагалі загострилась у кожного другого. Як припинити відкладати все на потім? Знає ведуча «Фактів» Інна Шевченко та ділиться найбільш дієвими порадами.

1. Прописати на папері ваші цілі і поставити завдання кожного дня робити до них хоч півкроку.

2. Скласти графік на кожен день. Система необхідна – всі важливі справи і відкриття відбувалися системно.

3. Починати день з найважливіших справ. Менш важливі делегувати іншим. І не відволікатись на побутову роботу.

4. Діяти з думкою: я тільки спробую. І давати собі право на помилку. Адже ніхто наперед не знає, як все може обернутися. І часто в майбутньому ми розуміємо, що те, що колись вважали помилкою навпаки змінило ситуацію на краще.

5. Дивитися фільми та читати книжки про лідерів. Жінкам про жінок, чоловікам про чоловіків. Дуже мотивує.

6. Також енергією заряджають різноманітні тренінги. Чіткої схеми та розуміння, як діяти у вашій справі від них чекати не варто, а от мотивацію можна отримати.

7. Займатися фізичною активністю кожного дня. Чим завгодно – бігати, грати в бадмінтон, гуляти, тощо. Адже сидіння вдома знижує розумову діяльність та креативність, а спорт допомагає пожвавити процеси.

8. І наостанок: якщо втомлюєтесь від виконання якоїсь справи, спробуйте переключатись на інші види діяльності, але бажано все одно пов’язані з вашою метою. Наприклад, я створюю свій сайт для бренду, а коли втомлююсь йду прасувати речі, які щойно надійшли з фабрики!

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Теги: Інна Шевченко, Корисні поради, факти ICTV
25.05.2020 13:58



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