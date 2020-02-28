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Головна / Ведуча ICTV Інна Шевченко виходить заміж / 28.02.2020 13:07
28.02.2020 13:07
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Ведуча ICTV Інна Шевченко виходить заміж


Телеканал ICTV не припиняє дивувати радісними новинами. Ведуча програми «Факти» Інна Шевченко вступає в шлюб.

Інна Шевченко повідомила, що вже подала документи на реєстрацію шлюбу. Це зробили в історичній провінції Руссійон на півдні Франції.

Обранцем Інни став французький режисер, пропозицію він зробив ще 2 роки тому, в день народження ведучої 6 вересня 2018-го у Венеції. З оформленням шлюбу закохані не поспішали. Збирати документи почали з серпня минулого року, через відмінності в законодавствах двох країн тривало це півроку. У своєму Instagram-акаунті ведуча опублікувала фото, супроводивши його таким підписом:

Новини з Провансу! Сьогодні подали документи на реєстрацію шлюбу – в нашому Руссійоні. Вже знаю дату, але поки не скажу! Повинна ще пройти перевірку

Зараз Інна живе на дві країни. Тиждень проводить в Україні, працюючи в ефірі «Фактів», тиждень – у Франції з коханим.

Пара вже планує весілля, але деталі поки не розкривають.

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
28.02.2020 13:07



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