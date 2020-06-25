Свадьбе быть: ведущая ICTV выходит замуж во Франции

Уже в эту субботу, 27 июня, ведущая программы «Факты» на ICTV Инна Шевченко выходит замуж. Ее избранником стал французский режиссер. Свадебная церемония состоится в Провансе. Разделят радость с парой только свидетели и ближайшие члены семьи жениха. А шумный праздник Инна и Лоран планируют организовать на годовщину свадьбы.

Всемирная пандемия разлучила их на 3 долгих месяца. Каждый день пара разговаривала по телефону часами и делала все для того, чтобы наконец-то встретиться. О том, что появилась возможность улететь во Францию, Шевченко узнала за 4 дня до рейса. Все благодаря помощи сестры Лорана и Французскому посольству в Украине.

«Я сейчас здесь с Лораном невероятно счастлива! За все это время, когда мы были не вместе я еще больше поняла насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо – только он рядом. Единственное, переживаю, что мои родители не могут приехать из-за пандемии. Но мы нашли выход – будем транслировать церемонию им вживую», – рассказывает Инна.

Украинская телеведущая и французский режиссер познакомились в 2016 году. Их общение завязалось в мессенджерах, а история любви уже расцвела во французском Руссийоне. Предложение руки и сердца избранник ведущей сделал почти два года назад в Венеции на ее день рождения. Свадьба должна была состояться еще 6 июня, однако карантин внес свои коррективы.

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