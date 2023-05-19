Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Ведуча Олена Фроляк розповіла, що думає про українців, які живуть за кордоном / 19.05.2023 14:33
19.05.2023 14:33
Поділитися

Ведуча Олена Фроляк розповіла, що думає про українців, які живуть за кордоном

Ведуча Олена Фроляк розповіла, що думає про українців, які живуть за кордоном

Вже більше року частина українців намагається адаптуватися до життя за кордоном через війну. Нещодавно в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України повідомили про те, що число біженців налічує близько 5 млн. Про свої побоювання щодо цього розповіла керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк.

«Є багато «але», тому нікого не засуджую, можу зрозуміти всіх. Але мені дуже болить, як людині, громадянці і журналістці. Це як дім. Коли з нього виїжджають, він пропадає. Так само й Україна. Їй треба, щоб люди поверталися», – наголошує ведуча.

Фроляк зізналася, що її дивують результати соціологічних досліджень, у яких 50% українських біженців говорять, що готові повернутися додому за умови, що тут будуть якісні медицина, освіта та житло.

«Розумію, що ще не зовсім безпечно, деяким людям нікуди повертатися. Але є ті, які точно можуть їхати назад, – ділиться Олена. – Той комфорт і якість життя, яким наші так захоплюються у Європі та Америці, зробили люди. Так, напевне і держава, але насамперед люди. Тому треба приїжджати сюди, засукати рукава і працювати.

Коли у лютому торік приїхала в Косів, дізналася, що купа моїх місцевих знайомих, друзів поїхали у Польщу. Питаю: «Чого? Вам до кордону дві години. Якщо, не дай Боже, дійде сюди Путін, ви встигнете втекти». Люди витрачали останні гроші, щоб відправити дітей і внуків за кордон. Скажуть, що це не моя справа, але й моя так само. Тому що в моїй країні війна. Чим швидше біженці повернуться, тим швидше ми почнемо працювати. А роботи дуже багато».

Також по темі: Що почитати для розширення світогляду: книжкова порада від ведучої Олени Фроляк Олена Фроляк розповіла, чому корисно мати екозвички під час війни Сало в ступці та бурячок на пательні: секретний інгредієнт борщу від Олени Фроляк
Теги: війна Росії проти України, Олена Фроляк
19.05.2023 14:33

Топ-відео

47:17
46:11
47:12
00:31
Показати ще

Гарячі матеріали

ICTV2 відновив зйомки популярного серіалу «Коп з минулого»

Ведуча Олена Фроляк розповіла, що думає про українців, які живуть за кордоном

Ведучі ICTV відвідали прем’єрний показ фільму “Форсаж Х”

Кофеїн у косметиці: чому провідні виробники використовують цей компонент
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Король Артур: Легенда меча Зараз в ефірі Володар перснів: Хранителі персня 14:40 Володар перснів: Дві вежі 18:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ