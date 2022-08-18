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Головна / Олена Фроляк розповіла, чому корисно мати екозвички під час війни / 18.08.2022 18:50
18.08.2022 18:50
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Олена Фроляк розповіла, чому корисно мати екозвички під час війни

Олена Фроляк розповіла, чому корисно мати екозвички під час війни

Вторгнення росії в Україну повністю змінило життя українців. Війна поселилась у думках українців і змістила фокус зі звичних справ та проблем, які турбували раніше. Зокрема й екологічних. Ми щоразу забуваємо брати з собою екоторбинку до магазину, не нехтуємо пластиковими пакетами та, знову переживаючи тривожність, не задумуємося про сортування сміття.

Ведуча ICTV Олена Фроляк як амбасадорка екологічного напряму діяльності ГД ООН в Україні нагадала українцям про захист довкілля. Адже попри все ми поступово адаптовуємося до нового життя і намагаємося повернути свій режим. І разом з тим, корисно зараз згадати і про екозвички.  

Сортувати сміття, використовувати речі не один раз, не купувати більше, ніж потрібно, правильно витрачати воду, лагодити свій одяг – це прості речі, які ми можемо робити вже зараз і мати якісний вклад у наше майбутнє. Адже наслідки несвідомого ставлення до довкілля українці та українки відчуватимуть на собі не один рік, ще задовго після нашої перемоги,

– сказала Олена. 

До всього такі звичні ритуали не тільки зберігатимуть довкілля, а й допоможуть відволікатися від негативних думок і переживати стрес війни. 

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Теги: війна в Україні, екологія, Олена Фроляк
18.08.2022 18:50

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