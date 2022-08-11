Сало в ступці та бурячок на пательні: секретний інгредієнт борщу від Олени Фроляк

У наших нових реаліях стрімкої популярності набрав не тільки Арестович… а й борщ. Так-так, ця страва була, залишається і буде такою ж рідною і важливою на столі у кожного українця, проте визнання її спадщиною ЮНЕСКО запустило нову хвилю любові. Керівниця інформаційної служби ICTV і ведуча “Єдиних новин” Олена Фроляк розкрила секретний інгредієнт, який робить її борщ надзвичайно смачним і багряно-червоним.

Я завжди бурячок ріжу дуже тоненькою соломкою, а не тру. Потім його на невеликому вогні засмажую, додаю туди трохи водички, цукру, помідор і обов’язково кілька крапель лимонної кислоти. Тоді борщ стає смачнющим і бордовим-бордовим, а не мляво-червоним. А я обожнюю саме такий

– розповідає ведуча ICTV.

І ще Олена поділилася особливою заправкою, яку її навчила готувати бабуся.

Треба взяти трохи сала нашого українського і порізати його на маленькі шматочки. Далі у ступку з цим салом додати багато укропу (або зелень, яку маєте), часнику, солі, перцю і змолоти все це до однорідної маси. Слухайте, це додає неймовірного смаку. Дуже раджу

– запевняє Фроляк.

Ведуча “Фактів” зізнається, що часто готує борщ для своєї родини, адже коли ця страва на столі або ж чекає в холодильнику, то сім’я завжди буде сита.

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