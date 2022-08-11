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Головна / Сало в ступці та бурячок на пательні: секретний інгредієнт борщу від Олени Фроляк / 11.08.2022 19:12
11.08.2022 19:12
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Сало в ступці та бурячок на пательні: секретний інгредієнт борщу від Олени Фроляк

Сало в ступці та бурячок на пательні: секретний інгредієнт борщу від Олени Фроляк

У наших нових реаліях стрімкої популярності набрав не тільки Арестович… а й борщ. Так-так, ця страва була, залишається і буде такою ж рідною і важливою на столі у кожного українця, проте визнання її спадщиною ЮНЕСКО запустило нову хвилю любові. Керівниця інформаційної служби ICTV і ведуча “Єдиних новин” Олена Фроляк розкрила секретний інгредієнт, який робить її борщ надзвичайно смачним і багряно-червоним. 

Я завжди бурячок ріжу дуже тоненькою соломкою, а не тру. Потім його на невеликому вогні засмажую, додаю туди трохи водички, цукру, помідор і обов’язково кілька крапель лимонної кислоти. Тоді борщ стає смачнющим і бордовим-бордовим, а не мляво-червоним. А я обожнюю саме такий

розповідає ведуча ICTV. 

І ще Олена поділилася особливою заправкою, яку її навчила готувати бабуся. 

Треба взяти трохи сала нашого українського і порізати його на маленькі шматочки. Далі у ступку з цим салом додати багато укропу (або зелень, яку маєте), часнику, солі, перцю і змолоти все це до однорідної маси. Слухайте, це додає неймовірного смаку. Дуже раджу

запевняє Фроляк. 

Ведуча “Фактів” зізнається, що часто готує борщ для своєї родини, адже коли ця страва на столі або ж чекає в холодильнику, то сім’я завжди буде сита. 

Також по темі: Олена Фроляк пояснила, що Україні потрібно зробити аби наблизити статус члена ЄС

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Теги: борщ, Олена Фроляк
11.08.2022 19:12



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