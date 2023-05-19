Ведуча Олена Фроляк розповіла, що думає про українців, які живуть за кордоном

Вже більше року частина українців намагається адаптуватися до життя за кордоном через війну. Нещодавно в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України повідомили про те, що число біженців налічує близько 5 млн. Про свої побоювання щодо цього розповіла керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк.

«Є багато «але», тому нікого не засуджую, можу зрозуміти всіх. Але мені дуже болить, як людині, громадянці і журналістці. Це як дім. Коли з нього виїжджають, він пропадає. Так само й Україна. Їй треба, щоб люди поверталися», — наголошує ведуча.

Фроляк зізналася, що її дивують результати соціологічних досліджень, у яких 50% українських біженців говорять, що готові повернутися додому за умови, що тут будуть якісні медицина, освіта та житло.

«Розумію, що ще не зовсім безпечно, деяким людям нікуди повертатися. Але є ті, які точно можуть їхати назад, — ділиться Олена. — Той комфорт і якість життя, яким наші так захоплюються у Європі та Америці, зробили люди. Так, напевне і держава, але насамперед люди. Тому треба приїжджати сюди, засукати рукава і працювати.

Коли у лютому торік приїхала в Косів, дізналася, що купа моїх місцевих знайомих, друзів поїхали у Польщу. Питаю: «Чого? Вам до кордону дві години. Якщо, не дай Боже, дійде сюди Путін, ви встигнете втекти». Люди витрачали останні гроші, щоб відправити дітей і внуків за кордон. Скажуть, що це не моя справа, але й моя так само. Тому що в моїй країні війна. Чим швидше біженці повернуться, тим швидше ми почнемо працювати. А роботи дуже багато».