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Головна / Що почитати для розширення світогляду: книжкова порада від ведучої Олени Фроляк / 29.03.2023 18:03
29.03.2023 18:03
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Що почитати для розширення світогляду: книжкова порада від ведучої Олени Фроляк

Що почитати для розширення світогляду: книжкова порада від ведучої Олени Фроляк

Постійне напруження від війни, бажання відволіктися від постійного новинного потоку, розширити світогляд у теплі весняні дні, коли можна більше часу проводити під променями сонця — все спонукає до читання. Та що обрати для себе? Ми часто шукаємо рекомендації «must read» у мережі і сподіваємося знайти достойний варіант для свого дозвілля.
Прискіплива до свого вибору книжок і ведуча “Фактів” на ICTV та національного марафону “Єдині новини” Олена Фроляк. Відома телеведуча ретельно обирає, що прочитати, і вже назбирала чималий список улюблених книжок. Вартої уваги Олена вважає книжку французького письменника Бернара Вербера «Танатонавти».

“Книжки, фільми, кіно, спілкування з друзями – це мене рятує від війни. З останнього прочитала гарну книжку «Танатонавти» французького письменника Вербера і усім книголюбам раджу її відкрити для себе. Цікава філософська фантастична проза допомагає мислити ширше і нестандартно”, – каже Олена. 

Чому варто прочитати?

Це роман одного з найпопулярніших сучасних французьких письменників зі світовим ім’ям. Нещодавно твір видали українською мовою. Бернар Вербер ставить важливі питання. Що таке життя і чому варто жити? Чи можна задовольнятися одним добром і всіляко уникати зла? Як релігії і вірування змінюють наше життя? Що краще: зробити колосальний прорив у науці чи прожити непримітно і гідно? 

Про що книжка?

Науково-фантастична книга з сильною філософською лінією розповідає про те, як у недалекому майбутньому група ентузіастів, яких захоплює смерть, відкриває континент мертвих. Науковці літають туди, щоб дослідити місцевість і зробити відкриття, яке б поставило їх на одному рівні з Колумбом. Прагнучи визнання, вони скоюють страшні вчинки, а їхні дії призводять до страшних наслідків. 

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Теги: книги від ведучих ICTV, Олена Фроляк
29.03.2023 18:03

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