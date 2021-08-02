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02.08.2021 18:30
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Рік лідерства. ICTV став першим за підсумками 12 місяців

Рік лідерства. ICTV став першим за підсумками 12 місяців

За результатами телевимірювань ICTV став першим у липні серед національних мовників. Його переможна частка ­‒ ­­­8,77%* (аудиторія 18-54 р., міста 50 тис.+). Таким чином телеканал вже рік утримує пальму першості в ефірі.

Серед найрейтинговішого як інформаційний, так і розважальний контент. Минулого місяця найвищу частку – 16,1%* – отримав ситком «На трьох».

В інформаційному блоці найпопулярнішими були – «Факти», «Факти тижня», «Надзвичайні новини». Особливою стала прем’єра документального фільму виробництва ICTV «МН-17. Роки брехні» про збитий над Донбасом малайзійським боїнгом. Проєкт став першим у праймі з часткою 10,4%*.

Як завжди, на ICTV міцним був кінопоказ. Найбільше глядачів подивилось стрічки «Тремтіння землі», «Назустріч шторму» та «Пункт призначення».

Отже, канал ICTV 12-й місяць поспіль тримає лідерство, його середня частка – 9,8%*.

 

Також по темі: Фільм ICTV «МН-17. Роки брехні» став найкращим документальним спецпроектом у праймі Вечір жахів на ICTV! «Пункт призначення»: усе, що треба знати про знамениту хоррор-франшизу «Тремтіння землі»: на ICTV стартує показ серії фільмів про гігантських хробаків-убивць

 

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Теги: рекорди ICTV
02.08.2021 18:30



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