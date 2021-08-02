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Главная / Год лидерства. ICTV стал первым по итогам 12 месяцев / 02.08.2021 18:30
02.08.2021 18:30
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Год лидерства. ICTV стал первым по итогам 12 месяцев


По результатам телеизмерений ICTV стал первым в июле среди национальных вещателей. Его победная доля — 8,77% * (аудитория 18-54 г., города 50 тыс. +). Таким образом телеканал уже год удерживает пальму первенства в эфире.

Среди самого рейтингового как информационный, так и развлекательный контент. В прошлом месяце самую высокую долю — 16,1% * — получил ситком «На троих».

В информационном блоке самыми популярными были — «Факты», «Факты недели», «Чрезвычайные новости». Особенной стала премьера документального фильма производства ICTV «МН-17. Годы лжи» о сбитом над Донбассом малазийском боинге. Проект стал первым в прайме с долей 10,4% *.

Как всегда, на ICTV крепким был кинопоказ. Больше всего зрителей посмотрело фильмы «Дрожь земли», «Навстречу шторму» и «Пункт назначения».

Итак, канал ICTV 12-й месяц подряд лидирует, средняя доля — 9,8% *.

 

Также по теме: Фильм ICTV «МН-17. Годы лжи» стал лучшим документальным спецпроектом в прайме Вечер ужасов на ICTV! «Пункт назначения»: все, что нужно знать о знаменитой хоррор-франшизе «Дрожь земли»: на ICTV стартует показ серии фильмов про гигантских червей-убийц

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Теги: рекорди ICTV
02.08.2021 18:30



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