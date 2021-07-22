Фільм ICTV «МН-17. Роки брехні» став найкращим документальним спецпроектом у праймі

Фільм власного виробництва ICTV «МН-17. Роки брехні», показ якого відбувся в середу, 21 липня, став лідером праймового слоту. Він продемонстрував шалену частку – 10,3%* (аудиторія 18-54 р., міста 50 тис.+). Таким чином «МН-17. Роки брехні» став найкращим праймовим документальним проектом телеканалу з 2019 року.

Всього фільм подивилося більше 2,8 млн глядачів (4+, вся Україна).



У відеороботі автори Відділу спецпроектів Старлайт Новини на замовлення ICTV викривають брехню, яку поширює кремлівська пропаганда навколо катастрофи малайзійського боїнга у липні 2014-го. Тоді загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей.

Ми живемо в епоху, яка переповнена дезінформацією, пропагандою і фейками. У наших проектах ми досліджуємо, зіставляємо і складаємо пазли інформації та даємо можливість глядачам побачити реальну картину того, що відбувається

– каже автор і продюсер проекту Михайло Павлов.

Високі рейтинги фільму свідчать про зацікавленість глядачів у пошуку правди про трагічний рейс МН-17. Її намагається віднайти і суд, який був розпочатий торік і триває досі.

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