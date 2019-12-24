Новий рік 2020: Кращі ідеї подарунків для жінок

Для багатьох чоловіків вибір подарунків стає головним болем, адже їм важко знайти те, що дійсно сподобається будь-якій жінці. Проте редакція ICTV.UA запевняє: цей процес може бути легким і приємним! Варто лише мати про запас кілька крутих ідей. Що ж дарувати жінкам на Новий рік 2020 – читайте далі в матеріалі.

Прикраси

Прикраси – універсальний подарунок, адже їх для жінки ніколи не буває багато. І навіть, якщо ви в минулому році вже дарували щось із цієї категорії – обов’язково знайдеться якась особлива підвіска, браслет чи сережки, про яку потайки мріє ваша жінка.

Косметика

Декоративна косметика, парфуми та засоби для догляду – це слабке місце будь-якої жінки. Але в світі краси дуже легко загубитися, особливо чоловікам, тому підкажемо засоби, з якими ви точно не прогадаєте: туш для вій чорного кольору, фіксатор для брів, набір кісточок для макіяжу, помада, або тіні в нюдовому відтінку, скраб для тіла, косметичка.

Ґаджети

Жінки люблять користуватися ґаджетами не менше чоловіків, адже вони значно полегшують життя, роблять його більш цікавим та яскравим. Впевнені, що ні одна представниця прекрасної статі не відмовиться від нового смартфона, чохла-дзеркала з підсвіткою для смартфона, смарт-годинника, безпровідних навушників, електричної зубної щітки, масажера для обличчя, фотоепілятора, фітнес-трекера, камери моментального друку, портативного принтера для фотографій. Також придивіться до різноманітних «бьюті-ґаджетів»: гребінця-вирівнювача, щипців-гофре, плойки, термобігудів.

Фотосесія

Більшість дівчат обожнюють фотографуватися, тому ви стовідсотково вгадаєте, якщо подаруєте фотосесію. Тим більше, що зараз є безліч цікавих варіантів: портретна зйомка, студійна з візажистом та стилістом, виїздні, тематичні фотосети! А як щодо новорічної зйомки? Будь-яка дівчина захоче поділитися в соціальних мережах атмосферними новорічними світлинами, тому радимо розглянути цей варіант.

Подорож

Подарувати квиток в подорож жінці – це завжди безпрограшний варіант! Звісно, це не найбільш бюджетний подарунок, але не обов’язково їхати кудись далеко. Можна спланувати незабутній вікенд в наших рідних Карпатах, або відправитись погуляти романтичним Львовом. Чудова ідея – купити квитки в країну мрії заздалегідь. Наприклад, на Новий рік подарувати путівку в літо! Тим більше, мандрівки вже давно стали доступними для всіх завдяки лоукост пропозиціям.

Юлія Хомік

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