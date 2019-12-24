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Главная / Новый год 2020: Лучшие идеи подарков для женщин / 24.12.2019 12:49
24.12.2019 12:49
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Новый год 2020: Лучшие идеи подарков для женщин

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Для многих мужчин выбор подарков становится головной болью, ведь им трудно найти то, что действительно понравится любой женщине. Однако редакция ICTV.UA уверяет: этот процесс может быть легким и приятным! Стоит только иметь в запасе несколько крутых идей. Что же дарить женщинам на Новый год 2020 – читайте далее в материале.

Украшения

Украшения – универсальный подарок, ведь их для женщины никогда не бывает много. И даже если вы в прошлом году уже дарили что-то из этой категории – обязательно найдется какая-то особая подвеска, браслет или серьги, о которой втайне мечтает ваша женщина.

Косметика

Декоративная косметика, духи и средства для ухода – это слабое место любой женщины. Но в мире красоты очень легко потеряться, особенно мужчинам, поэтому подскажем средства, с которыми вы точно не прогадаете: тушь для ресниц черного цвета, фиксатор для бровей, набор кисточек для макияжа, помада или тени в нюдовом оттенке, скраб для тела, косметичка.

Гаджеты

Женщины любят пользоваться гаджетами не меньше мужчин, ведь они значительно облегчают жизнь, делают ее более интересной и яркой. Уверены, что ни одна представительница прекрасного пола не откажется от нового смартфона, чехла-зеркала с подсветкой для смартфона, смарт-часов, беспроводных наушников, электрической зубной щетки, массажера для лица, фотоэпилятора, фитнес-трекера, камеры моментальной печати, портативного принтера для фотографий. Также присмотритесь к различным «бьюти-гаджетам»: расческе-выравнивателю, щипцам-гофре, плойке, термобигудям.

Фотосессия

Большинство девушек любят фотографироваться, поэтому вы не прогадаете, если подарите фотосессию. Тем более, что сейчас есть множество интересных вариантов: портретная съемка, студийная с визажистом и стилистом, выездные, тематические фотосеты! А как насчет новогодней съемки? Любая девушка захочет поделиться в социальных сетях атмосферными новогодними фотографиями, поэтому советуем рассмотреть этот вариант.

Путешествие

Подарить билет в путешествие женщине – это всегда беспроигрышный вариант! Конечно, это не самый бюджетный подарок, но не обязательно ехать куда-то далеко. Можно спланировать незабываемый уикенд в наших родных Карпатах, или отправиться погулять романтическим Львовом. Замечательная идея – купить билеты в страну мечты заранее. Например, на Новый год подарить путевку в лето! Тем более, путешествия уже давно стали доступными для всех благодаря лоукост предложениям.

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Юлия Хомик

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Теги: Новий рік, новорічні подарунки, Юлия Хомик
24.12.2019 12:49
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